Žlutá, sedačky Recaro a lyže na střeše. Polestar má tři speciály pro závodění na sněhu

Po speciálu Arctic Circle z roku 2022 Polestar uvedl kompletní trojici modelů v tomto provedení

Upravené vozy pro zimní rallye se od „sériovek“ liší v mnoha ohledech

Tento víkend budou Polestary k vidění na zimních závodech okolo Zell am See v Rakousku

Ačkoliv původem švédská automobilka nyní spadá pod čínský koncern Geely, značka se nechystá zanevřít na své skandinávské kořeny a opět připravila speciální zimní verze svých vozů. Před časem jsme psali o Polestaru 2 v ostrém zimním provedení a nyní značka představila hned tři své modely taktéž na sněhu.

V novém videu značka ukazuje dvoumotorové verze svých nových modelů Polestar 3 SUV a Polestar 4 coupe. Společnost jim dělá i již zmíněný přepracovaný Polestar 2 Arctic Circle z roku 2022. Vozy jsou vybaveny 20″ koly OZ Racing Rally Legend v bílém provedení spolu se speciálními pneumatikami pro zimní závodění Pirelli Scorpion Winter 2. Na sněhu se ale přezouvá na Pirelli Scorpion All Terrain Plus s hroty. Důležité jsou také speciální nastavitelné tlumiče od další švédské legendy Öhlins.

Speciály mají oproti svým produkčním verzím vyšší světlou výšku. U modelu Polestar 3 se bavíme o 4 cm a sportovnější Polestar 4 je zvednutý jen o 2 cm. Závodní charakter jim ale dodává také kombinace bílé a žluté barvy nebo řada doplňků v podobě zástěrek, sedaček Recaro Role Position nebo přídavné výbavy na střeše.

Stejně jako u vozu z roku 2022 asi nemůžeme očekávat, že by tyto vozy šly do prodeje. Každopádně bude je možné vidět na živo už zítra 1. února na akci FAT International Ice Race v Rakousku. Na letišti u jezera Zell Am See se budou prohánět zimní speciály hned v několika kategoriích. Kromě Polestaru zde bude k vidění například také speciální Audi Q6 e-tron Off-Road koncept, o kterém jsme psali nedávno.