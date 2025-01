Ultimátní elektromobil do terénu? Koncept Audi Q6 e-tron je stále blíže realitě

Audi představilo koncept elektromobilu s názvem Q6 e-tron offroad

Ten je určen především do náročného terénu

Jedná se o jeden z realističtějších konceptů, které Audi v poslední době představilo

Rapidní rozvoj elektromobilů nastal až v posledních dekádách, přičemž stále mezi řidiči i fanoušky automobilů panuje přesvědčení, že elektromobily zkrátka nezvládnou to samé, co jejich sourozenci se spalovacími motory. Ačkoli to v některých oblastech může být pravda, elektromobily postupně stahují náskok. O to se nyní pokouší německá automobilka Audi, která představila koncept elektromobilu určeného do terénu, jenž je postaven na základech Q6 e-tron.

Koncept určený do náročného terénu

Elektromobil s duálním motorem se může na první pohled pochlubit především výrazně zvětšenými rozměry – do výšky vůz narostl o 160 milimetrů a do šířky dokonce o 250 milimetrů. Generální ředitel Audi Gernot Döllner označuje koncept Q6 e-tron offroad za „reinterpretaci Quattra“, což je marketingový termín společnosti pro její modely s pohonem všech kol.

Zvýšenou světlou výšku zajišťují čtyři na míru vyrobené portálové nápravy integrované do nábojů kol vpředu a vzadu, které podle Audi zvyšují točivý moment na kolech o 50 %. Každá náprava je poháněna elektromotorem s kombinovaným výkonem 380 kW a točivým momentem až 13400 Nm. To je o 4400 Nm vyšší točivý moment, než u běžného modelu Q6 e-tron, který je prvním vozem Audi postaveným na modulární platformě Volkswagen Premium Platform Electric (PPE) (používané také v novém modelu A6 e-tron a Porsche Macan EV).

Elektromobil je navržen tak, aby dokázal překonat kopce strmé až 45 stupňů, avšak Audi trochu snížila maximální rychlost Q6 na 175 km/h. Přesto je nutné podotknout, že by nikdo neměl jezdit tak rychle v takto vysoko zvednutém vozidle. I díky tomu je koncept offroad mnohem realističtější ve srovnání se sci-fi koncepty Audi, jako je kombinace kupé/pickupu Activesphere s interiérem připraveným pro smíšenou realitu nebo terénní AI:Trail, který nabízí místo světlometů drony. Koncept Audi Q6 e-tron offroad se představí 1. února na mezinárodním závodě FAT Ice Race v Rakousku. Jestli se někdy dostane do sériové výroby je otázkou, nicméně v této konkrétní podobě to stále není příliš pravděpodobné.