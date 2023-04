Zklamala vás absence famfrpálu v Hogwarts Legacy? Nová hra bude jen o něm

Famfrpál se nakonec do Hogwarts Legacy asi vůbec nedostane

Namísto toho dostaneme samostatnou hru s populárním kouzelnickým sportem

Mnoho informací o titulu prozatím nemáme

Hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera způsobila začátkem letošního roku poměrně velký poprask. Nejenže se autorům z Avalanche Studios poměrně povedla, o čemž si můžete přečíst v naší recenzi, ale také dostala ke hraní i lidi, kteří se hrám vyhýbali jako čert kříži. Všechny do jednoho nicméně zklamal fakt, že ve hře nebyl k dispozici nejpopulárnější sport kouzelnického světa, famfrpál.

Ačkoli někteří živili naději na to, že by tvůrci mohli přijít s DLC, které by famfrpál alespoň v nějaké podobě do hry dostalo, majitelé práv z Warner Brothers měli evidentně jiné plány. Tím je kompetetivní multiplayerová hra Harry Potter: Quidditch Champions, kterou má na starosti studio Unbroken Studios. Ti na svém kontě mají jen dva menší tituly a nedávno odloženou hru Suicide Squad: Kill the Justice League.

O hře samotné toho příliš nevíme i přes to, že se na webu hry objevil poměrně obsáhlý soubor nejčastěji kladených otázek. Z nich víme jen to, že hra bude k dispozici na PC a konzole, že hráči budou moci vytvářet vlastní famfrpálové turnaje a že titul dostal požehnání od autorky J. K. Rowlingové. Doufejme, že se brzy dočkáme více informací, především o způsobu, jakým budou zpracována pravidla tohoto fiktivního sportu.