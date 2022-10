Zhltli jste seriál Andor a nevíte, co sledovat dál? Máme pro vás 8 tipů

Po nákupu značky Star Wars gigantem Disney vznikla pod taktovkou myšáka Mickeyho celá řada filmů a seriálů, přičemž jejich kvalita se rozprostírá od velmi dobrých spin-offů až po naprosté katastrofy. Poslední přírůstek do portfolia slavné značky s názvem Andor slouží jako prequel k povedenému snímku Rogue One: Star Wars Story (ČSFD: 78 %) a ukazuje vzdálenou galaxii v trochu jiném, dospělejším světle.

Pokud jste ale celou první řadu zhltnuli na jeden zátah a nemůžete se dočkat pokračování, máme pro vás 8 tipů na podobné počiny, které by vaše čekání mohlo smysluplně ukrátit.

Obi-Wan Kenobi

Zkraje zůstaňme u téže mytologie. Seriál Obi-Wan Kenobi rozpracovává osudy jednoho z nejznámějších rytířů Jedi ztvárněného charismatickým Ewanem McGregorem. Pakliže vás vždy zajímalo, jaké byly osudy Obi-Wana po osudném rozkazu 66 a před tím, než předal světelný meč Lukovi Skywalkerovi, tento seriál vám nabídne odpověď.

Obi-Wan Kenobi | Official Trailer | Disney+

Watch this video on YouTube

Star Wars Povstalci (Star Wars Rebels)

Ze světa Hvězdných válek pochází i titul Star Wars Povstalci a taktéž se dotýká časů, kdy Impérium vládne galaxii železnou pěstí. Rozhodně se nenechte zmást animovanou stylizací – tento seriál je sice pro děti přístupný, ale rozhodně není výhradně jen pro ně. Zajímá vás například to, jaký byl osud Dartha Maula poté, co jej Obi-Wan rozpůlil? Tady si přijdete na své.

Star Wars Rebels Extended Trailer (Official)

Watch this video on YouTube

The Mandalorian

Třetího do party patrně není potřeba příliš představovat. The Mandalorian ve své podstatě odstartoval zvýšený zájem fanoušků a dospělého publika o Star Wars poté, co se novodobá trilogie příliš nevyvedla. Osudy osamělého lovce odměn Din Djarina, kterému zkříží cestu malé dítě Grogu rasy Yoda, patří mezi to nejlepší, co pod taktovkou studia Disney na motivy Lucasovy ságy vzniklo.

The Mandalorian | Season 3 Teaser Trailer | Disney+

Watch this video on YouTube

Star Trek: Picard

Při hledání kvalitního sci-fi seriálu můžete zabrousit také do konkurenčních vod Star Treku. Na platformě Amazon Prime Video kotví zajímavý počin s názvem Star Trek: Picard, který se koncentruje na známého kapitána Enterprise Jeana-Luca Picarda a jeho život poté, co opustí můstek svého vesmírného korábu.

Star Trek: Picard | Season 1 - Official Trailer | Amazon Original

Watch this video on YouTube

Battlestar Galactica

V našich končinách se nejedná o příliš známé sci-fi, avšak ve světě je Battlestar Galactica poměrně známý a významný pojem. Seriál pojednává o souboji lidí s roboty, které sami vytvořili a kteří se následně vzbouřili proti svým stvořitelům. Klasický koncept tvůrci rozpracovali do několika seriálů a filmů, takže o dostatek materiálu nebude nouze. Seriálová adaptace je k dispozici například na platformě Amazon Prime Video.

Battlestar Galactica - Miniseries trailer

Watch this video on YouTube

Nadace (Foundation)

Seriál Nadace sleduje skupinu vyhnanců z rozpadající se Galaktické říše, kteří se vydají na velkolepou cestu s cílem zachránit lidstvo a vybudovat novou civilizaci. Inspirací pro Nadaci se stala kniha známého sci-fi autora Isaaca Asimova a je ke zhlédnutí na platformě Apple TV+. Ve druhé řadě se navíc nachází také česká stopa – některé scény byly natáčeny například v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Foundation — Official Trailer | Apple TV+

Watch this video on YouTube

Expanze (The Expanse)

Děj Expanze se odehrává ve 200 let vzdálené budoucnosti, kdy lidstvo plně kolonizovalo sluneční soustavu. Na pozadí se přitom odehrává vyostřující se konflikt mezi Zemí, Marsem a koloniemi v Pásu asteroidů. V seriálu sledujeme osudy detektiva Millera, který dostane úkol najít nezvěstnou mladou ženu. Vzbudila ve vás synopse zájem? Pak zamiřte na platformu Amazon Prime Video.

The Expanse - Seasons 1, 2, and 3 Now Streaming | Prime Video

Watch this video on YouTube

Firefly

Čtrnáct epizod kultovního sci-fi seriálu, který se i přes prvotní komerční neúspěch stal modlou nejednoho fanouška žánru, by bylo hřích v našem seznamu vynechat. Jestli vás tento skvělý počin v čele s herci jako Nathan Fillion, Summer Glau či Zac Efron minul, rozhodně byste si měli své vzdělání doplnit. Učinit tak můžete na platformě Disney+.