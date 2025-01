Žhavte své Pixely! Už brzy by měla vyjít první beta Androidu 16

Čekají nás celkem tři bety Androidu 16, vyjít by měly v lednu, únoru a březnu

Nový únik uvádí klíčové milníky v rámci vývoje

Finální verze Androidu 16 se očekává ve druhém kvartálu letošního roku

Google si s novou verzí Androidu oproti předchozím letům významně pospíší. Již od prosince je vývojářům dostupné druhé developer preview, přičemž první veřejná betaverze by měla přijít ještě v lednu. Celkově se dle oficiálního harmonogramu počítá minimálně se třemi betaverzemi, které by měly postupně vyjít v lednu, únoru a březnu, kdy již systém dosáhne fáze „platform stability“. Nejnovější únik nyní odhaluje některé významné milníky v rámci vývoje a nabízí lepší představu o tom, kdy konkrétně se na jednotlivé bety můžeme těšit.

Interní harmonogram prozrazuje zásadní milníky

Serveru Android Authority se podařilo získat bližší informace ohledně vývoje nového Androidu. V nástroji Gerrit, sloužícímu pro správu zdrojového kódu a spolupráci mezi vývojáři, byl objeven komentář od zaměstnance Googlu zjevně s přímou vazbou na vývoj operačního systému. Tento komentář poměrně detailně odhaluje interní harmonogram a termíny uzávěrek pro přijímání změn do jednotlivých betaverzí Androidu 16.

Dle informací na screenshotu výše by měly být všechny vývojové změny pro druhou betu dokončeny 22. ledna, pro třetí betu pak 19. února, přičemž třetí betaverze by měla být uživatelům zpřístupněna 12. března. Termín vydání předchozích dvou verzí se neupřesňuje, ale vzhledem k dostupným informacím je jasné, že v tuto chvíli je již první beta dokončena a jen čeká na vydání, k čemuž by pravděpodobně mohlo dojít velice brzy.

Mezi datem sestavení a datem vydání bývá (alespoň u betaverzí) zpravidla přibližně třítýdenní rozestup. To je koneckonců patrné i z data uzávěrky pro třetí betu (19. únor) a data jejího plánovaného vydání (12. březen). Například první betaverze Androidu 15 byla vydána 11. dubna 2024 a datum jejího sestavení připadalo na 22. března 2024 – opět necelé tři týdny. Pokud bychom se tedy na tyto výpočty měli spolehnout, pak bychom se na druhou betu mohli těšit okolo 12. února a první beta by s trochou štěstí mohla dorazit již v předposledním lednovém týdnu. Prozatím jsou však toto jen odhady a na oficiální potvrzení si ještě budeme muset počkat.