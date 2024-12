Vyšla druhá vývojářská beta Androidu 16. Máme pro vás přehled novinek

Google vypustil do světa druhé vývojářské preview Androidu 16

Hmatatelných novinek je poskrovnu, testovací verze obsahuje spíše novinky pro vývojáře

Běžní uživatelé ocení snadnější vybírání fotografií z cloudu či vylepšenou haptiku

Finální verze Androidu 16 vyjde v druhém kvartále letošního roku

Android 16 vyjde příští rok výrazně dříve, než jsme byli v minulých letech zvyklí – Google plánuje vydání na druhý kvartál, tedy někdy mezi březnem a červnem. Aby se podařilo do té doby systém pořádně vyladit, odstartoval dříve i program testování. Minulý měsíc vyšla první testovací verze pro vývojáře, včera večer Google vydal druhou.

Android 16 Developer Preview 2 je tu

Jelikož se jedná o sestavení určené do rukou vývojářům, odehrála se většina změn pod kapotou, na hmatatelné novinky si budeme muset počkat až na veřejná preview. Pár zajímavých střípků se ale v příspěvku pro vývojáře najít dá, například upravený dialog pro výběr médií – ten nově umí díky novému API vybírat fotografie nejen z lokálních dat, ale i z cloudových služeb. V tuto chvíli je zapotřebí, aby vývojáři implementovali toto nové API do svých aplikací, následně by mělo být možné například při zveřejňování fotografie na sociální síť vybírat přímo z libovolného cloudu, třeba z OneDrive.

Google také v nové beta verzi Androidu 16 aktualizoval službu Health Connect – ta umí nově rozlišovat podle pokynů Světové zdravotnické organizace mírnou a intenzivní aktivitu v každém záznamu. Aplikace navíc obsahuje aktualizovaná API, která dovolují číst zdravotní záznamy ve formátu FHIR.

S Androidem 16 by rovněž měla přijít bohatší haptická odezva, i v tomto případě byla přidána nová API umožňující aplikacím definovat amplitudy a frekvenční křivky haptických efektů. Upravena byla i práce systému s adaptivní obnovovací frekvencí – dosud se jednalo o řešení na úrovni systému, nově budou adaptivní frekvenci spravovat i samotné aplikace.

Příště už veřejná beta verze

Novinek je v beta verzi mnohem více, avšak běžný uživatel je příliš nepocítí. Google navíc tímto sestavením končí s vývojářskými testovacími verzemi, příští měsíc už podle oficiálního harmonogramu měla přijít první veřejná beta verze. Android 16 lze testovat na následujících zařízeních:

Pixel 6 and 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 and 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 and 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9 9 Pro 9 Pro XL a 9 Pro Fold