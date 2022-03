Zemřel Stephen Wilhite, tvůrce grafického formátu GIF

Pokud jste ve svém životě alespoň chvíli strávili na internetu, patrně jste narazili na animované obrázky s příponou .gif. Ačkoli jejich původním smyslem byla reprezentace vektorových obrázků, neboť tento formát využívá bezztrátovou kompresi, mnohem větší oblibu si získaly krátké animované sekvence, často s velmi vtipným obsahem. O vznik tohoto formátu se postaral Stephen Wilhite, který zemřel minulý týden ve věku 74 let na následky virového onemocnění COVID-19.

Wilhite stvořil formát GIF, celým názvem Graphics Interchange Format, během své práce v CompuServe v osmdesátých letech minulého století. Podle jeho ženy Kathaleen neustále myslel na práci, jak řekla pro server The Verge: „On sám vymyslel GIF. Poté, co přišel z práce domů, neustále nad svým dílem přemýšlel a vylepšoval jej. A když další den dorazil do práce, pokračoval v programování na počítači.“.

It's Pronounced 'Jif' not 'Gif'

V případě GIFu se vedou vášnivé diskuse o tom, jak jej správně vyslovovat. Zatímco v tuzemsku se nejvíce uchytila výslovnost „gif“, podle samotného autora je správná výslovnost „džif“. Oxfordský slovník angličtiny nicméně připouští obě výslovnosti.