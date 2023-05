Želvy Ninja a bizarní závody. Apple Arcade dostává pořádnou porci nových her

Apple Arcade přidává do služby hned 20 nových her

Zároveň výrobce představil nový televizní spot

Apple dnes oficiálně oznámil, že do jeho předplatného Arcade zamířila solidní porce nových her. Dosud největší aktualizace Apple Arcade přidává najednou 20 herních titulů, mezi nimiž nechybí zástupci rozličných žánrů, aby si vybral každý předplatitel.

S novou porcí her je na Arcade už zhruba 200 exkluzivních herních titulů. Mezi nové hry patří zvláštní závody WHAT THE CAR?, další příběh zmutovaných želvích nindžů TMNT Splintered Fate anebo budovatelská strategie Cityscapes: Sim Builder od tvůrců SimCity, ve které stavíte vlastní město. Zároveň přibylo i několik ikonických her, jako je Temple Run+, LIMBO+ a další.

Setrvale platí, že všechny hry jsou dostupné napříč ekosystémem společnosti Apple. Arcade totiž můžete využívat na iPhonu, iPadu, počítači Mac, popřípadě i na televizi Apple TV s připojeným herním ovladačem. Kompletní seznam nových her si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách Apple Arcade.

Kromě nových herních počinů Apple částečně pozměnil také identitu služby Arcade. Design na webu nyní zdobí neony a zveřejněna byla také nová televizní reklama, která trvá zhruba 40 sekund a Apple v ní demonstruje, že s Arcade se můžete do hraní ponořit kdykoliv a kdekoliv. Třeba při čekání na dítě na školním parkovišti.

Služba Apple Arcade byla spuštěna v září 2019. Předplatné se od té doby nezměnilo, stále vyjde na 139 Kč měsíčně, respektive 1 390 Kč ročně. Arcade je zároveň součástí balíčku Apple One, který stojí 339 Kč na měsíc a obsahuje ještě 50 GB na iCloud, Apple Music a Apple TV+.