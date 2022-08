Že ke klimatické změně nedochází? V Číně kvůli vlně veder dočasně zavřeli klíčové továrny

Ať už jste příznivci, anebo odpůrci teorií o změnách globální klimatu v důsledku lidské činnosti, jen těžko lze popřít, že se podnebí v posledních dekádách výrazně mění. Zvyšování teploty přitom může mít nejen celou řadu očividných nepříznivých dopadů, ale také mnoho těch skrytých, na které náš mozek jen tak nepomyslí.

V Číně v provincii S’-čchuan například kvůli vlně veder, která je největší za posledních 60 let, nařídili na šest dní zavřít celou řadu klíčových továren. Mezi nimi byl například největší výrobce baterií do elektromobilů Contemporary Amperex Technology Co. Limited, americký Intel, Foxconn Technology, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen, Onsemi a další. Podle CNN a Bloombergu dosahovaly v některých městech teploty až 40 stupňů Celsia.

Hlavním důvodem pro tento rázný krok bylo přílišné využívání klimatizací a s tím související nedostatek elektřiny. Místní úřady se proto rozhodly okamžitě konat, aby vinou výpadku elektřiny nedošlo k případné katastrofě. Region je totiž závislý na získávání energie z vodních elektráren, pro které je ohrožující nejen přetížená elektrická síť, ale také sucho. Kdyby došlo k výpadku elektřiny a případnému delšímu zdržení výroby, mohla by vzrůst cena celé řady zařízení i součástek.