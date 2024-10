Zasekli jste se při hraní hry? Kdysi pro odpověď stačilo zavolat na speciální telefonní linku

Před masivním rozšířením internetu nebylo tak jednoduché najít radu, jak postoupit dále ve hře

Pokud nepomohl kamarád či tištěný magazín, mnoho dalších řešení nebylo

Některé společnosti provozovali horké linky, které vám s danou situací poradily

Určitě se vám to při hraní her někdy stalo – plynulý a ničím nerušený průchod hrou vám překazila překážka či hádanka, která byla nad vaše síly. Pravda, v dnešních moderních hrách je mnohem těžší na „zákys“ narazit, přesto jsou zde stále tituly, které vám hraní nikterak neusnadní. Zatímco dnes si lze na několik kliknutí najít na internetu optimální řešení (a třeba takový PlayStation to u některých her nabízí přímo v rámci systému konzole), v dobách minulých to bylo přeci jen o něco těžší.

Nevíte si rady s průchodem hrou? Zavolejte na horkou linku

Klasickým řešením v případě, že jste se v nějaké hře někde zasekli, byla konzultace s kamarádem, který danou hru hraje také. Pokud ani on nepomohl, nezbývalo než čekat na návod v oblíbeném tištěném časopisu, případně rovnou napsat do redakce. A pakliže jste patřili mezi ty movitější, mohli jste si opatřit i oficiální návod. Řada společností, například takové Nintendo, ale hráčům pomáhala ještě jiným způsobem – horkou telefonní linkou. Takzvaná Nintendo Power Line byla pevná linka, na kterou jste si mohl jako hráč zavolat a proškolený pracovník na druhé straně vám poradil co a jak.

To se obzvláště hodilo v případech, kdy vašim oblíbeným žánrem byly adventury všeho druhu. V dávných dobách totiž adventury nebyly nic jednoduchého a na některé legendární puzzly hráči vzpomínají dodnes. Tedy vzpomínají – spíše se nemohou zbavit traumatu, kdy si vývojáři pohrávali s nervy hráčů. Mezi takové ikonické hádanky patří například ta s kozlem z adventury Broken Sword. Ostatně koho by napadlo, že k překonání agresivního kozla je potřeba posunout kus dřeva, za které se kozel následně zaháčil a umožnil vám projít dále? V takových případech přišla horká linka jistě vhod.

Jinak tomu nebylo ani v případě známé adventurní série Monkey Island. Ta dokonce šla ještě o krok dále a přímo do hry umístila easter egg v podobě telefonu – na něm šlo vytočit skutečné telefonní číslo podpory LucasArts, kde jste následně mohli požádat o radu pracovníka podobné linky, nebo se jej zeptat na různé jiné věci, například odkud se berou děti. Celá situace pochopitelně byla vytvořená přímo ve hře, tudíž jste se na položené otázky nedočkali odpovědi od živého člověka a hra si z vás jen udělala legraci.

Hraní v dřívějších dobách zkrátka mělo něco do sebe a při hraní starších titulů jste měli pocit, že se nejedná o korporátní anonymní produkty, které jsou navzájem zaměnitelné. Jakým způsobem jste v dřívějších dobách řešili zákysy vy, naši čtenáři? Dejte nám vědět do komentářů.