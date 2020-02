Zakřivené displeje a postranní mechanická tlačítka? Žádný problém. Samsung našel řešení

V honu za co nejtenčími rámečky okolo displeje sahají někteří výrobci smartphonů k zakřiveným displejům po delších stranách. Začal s tím Samsung, postupně tohle řešení přijali i další výrobci, např. Huawei či OnePlus. Tento typ displeje není kvůli výrazně tenčímu obvodovému rámečku příliš kombinovatelný s klasickými postranními tlačítky, a tak se někteří výrobci uchylují k dotykovým gestům, jejichž spolehlivost je poměrně diskutabilní. Samsung ale zřejmě našel řešení.

Jak odhaluje patentová přihláška, Samsung zvažuje v místě tlačítek „vyřezávat“ do displeje otvory a do nich tlačítka umístit. Podobně Samsung v současnosti narušuje displeje kvůli selfie kamerám, ty však alespoň kryje stejné ochranné sklo samotný displej. V případě mechanických tlačítek by bylo zapotřebí udělat otvor ve všech vrstvách zobrazovače.

Samsung si tuto patentovou přihlášku podal v roce 2018, zveřejněna byla teprve nyní. Zda ale korejský gigant tento nápad někdy použije, je zatím ve hvězdách.