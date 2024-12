Zaklínač IV musí být skvělý! Nechceme udělat stejnou chybu jako s Cyberpunkem, prohlašují vývojáři

Zaklínač IV se oficiálně představil v oznamovacím traileru na The Game Awards

Ze samotné hry jsme toho mnoho neviděli, přesto jsme se dozvěděli několik zajímavých informací

Samotní vývojáři jsou z aktuálního vývoje nadšení

Patrně největším oznámením z letošního The Game Awards byl bezpochyby čtvrtý videoherní Zaklínač. Přibližně šestiminutový oznamovací trailer nám ze hry sice neukázal ani minutu, avšak dostali jsme povedený CGI filmeček představující novou hrdinku – Ciri. I když podobné akční trailery v polském CD Projektu RED umí na výbornou, internet na něm nenechal nit suchou a poměrně záhy se objevila menšina hráčů, kteří mají problém především s hlavní protagonistkou. To ale vývojáře rozhodně neodradí, alespoň podle rozhovoru, který přinesl známý novinář Jason Schreier z Bloombergu ve svém newsletteru Game On.

Vývojáři se poučili z předchozích chyb

„Jsme si opravdu jistí tím, jakou hru děláme, a věříme, že to bude skvělý nástupce Zaklínače 3: Divokého honu,“ uvedl hned na úvod Sebastian Kalemba z CD Projektu RED. Poslední dekáda nebyla pro oceňované polské studio vůbec jednoduchá, neboť si ve Varšavě zažili jak strmý vzestup, tak i tvrdý střet s realitou. V roce 2015 vydalo studio hru Zaklínač 3, která získala uznání kritiků i hráčů a prodalo se jí více než 50 milionů kopií. O pět let pozdějí pak společnost dosáhla svého vrcholu vydáním hry Cyberpunk 2077, která se potýkala s řadou technických problémů a v jednu chvíli byla i stažena z prodeje v obchodě PlayStation Store.

V následujících letech se společnost snažila získat zpět důvěru hráčů opravami chyb a aktualizacemi, což vyvrcholilo v roce 2023 rozšířením s názvem Phantom Liberty. Nyní studio doufá, že se Zaklínačem IV nezopakuje stejné chyby. „Jsme vděční za tuto zkušenost,“ řekl Kalemba. „Posílilo nás to.“ Nová hra je aktuálně v předprodukční fázi již dva nebo tři roky. Ačkoli se studio rozhodlo pro Ciri již před deseti lety, minulý měsíc vstoupila do ostrého vývoje s týmem více než 400 pracovníků. „Pár lidí nám ještě chybí, pravděpodobně se v příštím roce připojí další vývojáři, ale už jich nebude moc,“ uvedla výkonná producentka hry Małgorzata Mitręga. „Jsme připraveni. Struktury jsou připravené, potrubí je připravené. Teď se do toho pouštíme naplno.“

Asi největší změnou je, že vývoj Zaklínače IV probíhá na Unreal Enginu od Epic Games, nikoli na interní technologii společnosti, což usnadňuje najímání inženýrů, designérů a umělců, kteří jsou s těmito nástroji již obeznámeni. Vývojářům to také umožňuje dřívější testování hry. „Díky tomu můžete vydávat nové verze rychleji a efektivněji,“ zmínil Kalemba. „Chceme mít možnost hrát tuto hru každý den na každé platformě a Unreal nám v tom velmi pomáhá.“ Mitręga nezapomenula opomenout, že vedení společnosti se také snažilo zlepšit svůj styl komunikace: „Myslím si, že u společnosti takové velikosti je důležitá transparentnost, aby probíhala dostatečná komunikace a všichni věděli, co se děje.“

Vydání hry je prozatím v nedohlednu

Jedna z největších výzev, kterou má CD Projekt RED před sebou, je bezpochyby vytvoření dostatečně inovativní hry, která by ospravedlnila více než deset let čekání na pokračování. Kalemba nechtěl uvést podrobnosti, ale řekl, že doufají, že se jim podaří přenést některé nápady, se kterými experimentovali v rámci vývoje Cyberpunku 2077.

V příštím Zaklínači sice velmi pravděpodobně nebudou palné zbraně ani auta, ale možná nabídne hráčům více možností, jak se vypořádat s úkoly a s náhodnými setkáními. „Způsob, jakým tento zážitek vlastně budujeme, a způsob, jakým chceme hráči umožnit určité volby, a to nejen z hlediska příběhu, ale i hratelnosti,“ podotknul Kalemba. „Chceme, aby se do centra dění dostala více hráčská perspektiva.“

Kdy se tedy dočkáme vydání Zaklínače IV? To prozatím není jisté. Kalemba výslovně zmínil, že toto odhalení není začátkem marketingové kampaně. Spíše naznačil, že cílem bylo podělit se se světem o to, co v CD Projektu RED připravovali, protože hru budou v následujících letech teprve tvořit. Je pozitivní vidět, že se v polském studiu evidentně poučili ze svého předchozího projektu, který v hráčích vybudoval možná až příliš nerealistická očekávání, která se následně nepodařilo splnit. Doufejme, že se čtvrtého Zaklínače dočkáme co nejdříve.