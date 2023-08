Zakladatel zkrachovalé kryptoburzy FTX míří za mříže. Snažil se ovlivňovat svědky

Ačkoliv zaplatil tučnou kauci 250 dolarů, bude muset opět do vězení

Důvodem má být ovlivňování klíčových svědků případu

Jednou z nich je i bývalá partnerka Caroline Elisonová, která nyní vypovídá v Bankman-Friedův neprospěch

Krach burzy FTX na konci loňského roku byl jeden z největších průšvihů kryptoměnového světa, který ovlivnil i cenu jednotlivých kryptoměn na burzách (těch zbývajících samozřejmě). Ačkoliv spoluzakladatel burzy Sam Bankman-Fried, který od prosince čeká na soud kvůli podezření z podvodu a praní špinavých peněz, byl na kauci 250 milionů dolarů propuštěn do domácího vězení, tato výsada mu díky jeho kouskům v minulém týdnu skončila.

Státní zástupci přiměli soudce Lewise A. Kaplana k opětovnému uvalení vazby na Bankman-Frieda. Důvodem bylo jeho přiznané používání VPN, čímž porušil pravidla. Bývalý ředitel kryptoměnové burzy FTX tvrdil, že VPN používal pro sledování fotbalových zápasů. Podle státních zástupců měl ale prostřednictvím sítě Signal kontaktovat svědky a ovlivňovat je. Údajně se navíc nejednalo o ojedinělý případ.

Vypovídá i bývalá přítelkyně

Svou roli v celém případu hraje i bývalá přítelkyně Bankman-Frieda Caroline Elisonová. Ta má totiž v nekalých praktikách také prsty a v prosinci se k těmto činům veřejně přiznala. Poté začala spolupracovat a vypovídat proti svému bývalému partnerovi. Sam Bankman-Fried na to reagoval sdílením společných osobních konverzací s reportérem The New York Times, který vše zveřejnil. Dle obžaloby se jednalo o jasný pokus o poškození její pověsti a znevěrohodnění klíčového svědka.

Dalším ovlivňovaným svědkem měl být Ryne Miller, kterého obžalovaný kontaktoval prostřednictvím e-mailu a šifrovaných zpráv přes Signal. Dle státních zástupců i soudce už to bylo příliš a bez ohledu na tučnou kauci musí 31letý podnikatel za mříže. Pokud se prokáže jeho vina ve všech případech obžaloby, může si odsedět teoreticky až 115 let. Bez ohledu na výsledek soudu se nyní kontroverzní investor musel přesunout z domu svých rodičů v Palo Alto do vazby v Brooklynu. Soud je naplánován na říjen.