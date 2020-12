Zákaz volání na letech v USA trvá. Úředníci smetli ze stolu sedm let starý návrh na změnu

Nežádoucí scénář se nenaplnil. Lidé ve Spojených státech ani nadále nebudou moci volat ze svých smartphonů na palubě letadla. Federální komise Spojených států amerických pro komunikaci (FCC) si s touto myšlenkou pohrávala dlouhých sedm let, než ji konečně jednou pro vždy smetla ze stolu.

Režim letadlo

Pravidla FCC sice dovolují mobilní telefon během letu používat, avšak pouze v režimu letadlo nebo připojený do palubní sítě Wi-Fi. Volat však lidé dosud nemohli, což se přitom mohlo změnit už v roce 2013, kdy komise začala uvažovat o uvolnění zákazu.

Cestující by se pochopitelně nemohli připojit k pozemním telefonním věžím, a to ani v případě, že by se nacházeli ve výšce, která by takové spojení teoreticky umožňovala. Návrh agentury místo toho počítal s instalací speciálních telefonních jednotek přímo na palubu letadla, které by pasažérům připojení k mobilní síti umožnily. Přenos by se přitom uskutečňoval prostřednictvím satelitního spojení.

Samozřejmě není pochyb, že letecké společnosti by si za takovou nadstandardní službu účtovaly pořádně tučný poplatek.

Otravné hovory

Pakliže by FCC návrh zrealizovala, patrně by se někteří cestující museli smířit s tím, že si tu a tam přisednou k někomu, kdo celou cestu stráví s telefonem u ucha. Dobrou zprávou však je, že společnost komise po sedmi letech smetla návrh ze stolu. Důvodem byl silný nesouhlas ze strany pasažérů, uvedla FCC v oficiálním prohlášení.