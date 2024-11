Začněte s čistým štítem! Instagram umožňuje kompletní restart doporučovacího algoritmu

Instagram umožní kompletně resetovat doporučovací algoritmus

Na několik kliknutí tak můžete začít s čistým štítem

Funkce se aktuálně šíří mezi uživateli po celém světě

Algoritmy jsou skutečnými králi sociálních sítí. Právě ony rozhodují o tom, co uvidíte, co neuvidíte či co uvidíte jako první. Ačkoli by nám měly sloužit ku prospěchu, ostatně vyvíjejí se na základě našeho vkusu a používání, nejeden z nás jistě zatoužil po tom, aby mohl algoritmus resetovat a začít jej kultivovat zcela od znova. S touto možností nyní přichází jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě – Instagram.

Nový začátek snadno a rychle

Oblíbená sociální síť nově umožňuje všem uživatelům s pomocí několika jednoduchých kroků kompletně resetovat doporučovací algoritmus. Pokud jste tedy někdy v minulosti udělali chybu a až příliš jste preferovali jeden typ obsahu (kterého se nyní nemůžete ani za nic zbavit), konečně máte možnost, jak si pročistit vaše doporučení a časovou osu. Reset se týká jak vaší časové osy, tak možnosti objevování nového obsahu či videí Reels.

Doporučení se časem začnou opět přizpůsobovat a zobrazovat nový obsah na základě obsahu a účtů, se kterými jste v interakci. Při obnovení budete mít také možnost zkontrolovat účty, které sledujete, a zrušit sledování těch, které sdílejí obsah, který už nechcete vidět. Tato nová funkce, která se brzy rozšíří k uživatelům po celém světě, vychází z nástrojů, které již Instagram nabízí a které umožňují lidem upravovat to, co vidí ve svých doporučeních.

Ačkoli je nová funkce primárně určena pro dospívající uživatele, kteří přeci jen mění svůj vkus častěji, než spodní prádlo, využít je mohou také starší uživatelé. Konec konců právě nyní před Vánoci na nás algoritmy často mohou prozradit více, než bychom sami chtěli a nechtěně mohou zničit nejedno vánoční překvapení.