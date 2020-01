Zabezpečení iPhone 11 Pro prolomeno. Apple prý na popud FBI odpískal vyšší zabezpečení iCloudu

Apple má pevné stanovisko k zabezpečení iPhonů a razantně odmítá umístit zadní vrátka do svých produktů. Své o tom ví i americká FBI. Neznamená to však, že nástroje na prolomení uzamčeného iPhonu neexistují, několik jich najdete. Co však určitě překvapí, je zpráva, kterou zveřejnil magazín Forbes.

V té se píše, že se FBI v nedávné době podařilo díky jednomu takovému nástroji podařilo prolomit ochranu nejnovějšího iPhone 11 Pro. Ty by měly být prvotřídně zabezpečeny, protože jim Apple v současné době věnuje největší pozornost.





Forbes získal informace od právníka muže, jehož iPhone 11 Pro Max byl odemčen americkou FBI. V něm byly důkazy o tom, že vlastník zařízení pomohl svému odsouzenému bratrovi k útěku ze země. Muž FBI neposkytl bezpečnostní kód, ani nedošlo ke oskenování obličeje prostřednictvím technologie Face ID.

FBI se nejnovější iPhone podařilo odemknout díky nástroji GrayKey, což je hardwarový box, který prodává forenzní firma Grayshift, sloužící pro přístupu k zamčeným iPhonům. O tomto nástroji se mnohé neví, ani způsob prolomení. Firma si logicky vše důkladně drží důkladně pod pokličkou.

Jak k odemčení iPhonu došlo si můžeme pouze domyslet. Hlavním důvod mohou být chyby v iOS, které mohou sloužit jako jakýsi přístupový bod.

Zůstává ale otázkou, proč FBI GrayKey nevyužila i k získání přístup do iPhonu studenta Mohammeda Al Shamraniho, který v prosinci na Floridě zastřelil tři lidi. Některé zahraniční zdroje spekulují, že tímto krokem FBI chce vyvinout nátlak na Apple právě kvůli vytvoření zadních vrátech do iPhonů.

Apple odpískal vyšší zabezpečení iCloudu, prý kvůli tlaku ze strany FBI

Apple rovněž v minulosti pracoval na posílení zabezpečení pro službu iCloud, která měla nabídnout end-to-end šifrování, což je jeden z nejbezpečnějších způsobů ochrany, jelikož v ní jsou data čitelná pouze mezi dvěma stranami, u kterých právě komunikace probíhá a není tedy možné do ní získat přístup.

Agentura Reuters ale včera přinesla zajímavou informaci, podle které měl Apple práce na vyšším zabezpečení iCloudu zhruba před dvěma roky odpískat právě kvůli požadavkům ze strany FBI. Jablečný gigant však nikdy oficiálně práce na další úrovni zabezpečení iCloudu nepotvrdil a je tedy velice pravděpodobné, že ani tuto informaci nebude nijak blíže komentovat. Vše ale nasvědčuje tomu, že je na něj ze strany FBI vyvíjen stále větší tlak.