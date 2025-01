YouTube opět pod palbou kritiky. Malým dětem pouští erotické reklamy

YouTube musí zapracovat na moderování reklam

Uživatelé jsou s nimi čím dál víc nespokojení

Díky nedokonalé umělé inteligenci klidně zobrazí i sexuálně explicitní reklamní spoty

S jistotou se dá tvrdit, že existuje asi jen pramálo uživatelů, co by bylo spokojeno s reklamami na YouTube. A tím teď není myšleno, že z nich mají radost jen tvůrci, kterým přináší peníze, ani to, že Google postupně navyšuje čas i počet reklam, které při sledování videí na YouTube musíte zhlédnout.

Reklamy nevhodné i lživé

Řeč je o moderování reklam, kde bude Google nejspíš nucen udělat jisté změny. Jednak se asi každý někdy setkal s falešnou reklamou, ať už na mobilní hry, které ukazovaly prvky, které po stažení ve hře nikde nebyly a sloužily pouze jako nalákání uživatelů, jednak se občas stane, že se uživateli pustí reklama na něco, oč rozhodně nestojí. Nebo jako v případě, o kterém je tento článek, je daná reklama naprosto nevhodná.

Jeden takový nespokojený uživatel si totiž postěžoval na sociální síti Reddit, že jeho sedmiletý synovec sledoval populární streamerku Loserfruit, když mu byla znenadání zobrazena explicitní reklama s pornoherečkou, která se shodou okolností trochu podobala streamerce, kterou dítě sledovalo.

AI je levnější než živí zaměstnanci

Je naprosto jasné, že se jedná o velmi nepříjemnou situaci, když se navíc dítě typicky zeptá, cože to vlastně ta osoba z videa dělala. Nyní je samozřejmě jednoduché obvinit Google, přestože tvrdí, že všechny reklamy se sexuálním obsahem zakazuje. Avšak jak je vidět, Googlu se nechce platit zaměstnance, kteří by reklamy kontrolovali a je pro něj ekonomicky mnohem výhodnější na tuto práci využít AI, která ovšem, jak je vidět, nemusí být vždy přesná.

Na druhou stranu, toto dítě prý používalo půjčený telefon od dospělého a není zmíněno, jestli se jednalo o účet dítěte či nikoliv. Ale i kdyby, daná reklama by se na YouTube neměla dostat vůbec. Pokud tedy Google nechce začít přicházet o své uživatele, ze kterých má poměrně tučné zisky, měl by se možná na kontrolu reklam trochu více zaměřit.