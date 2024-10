Přeskakujete reklamy na YouTube? Nové podmínky vám rozhodně radost neudělají

Reklamy na YouTube jsou čím dál tím více otravnější

Nově Google testuje možnosti, kdy nejde reklamy přeskočit a zatajuje, kolik času zbývá do konce

Cílem je přinutit co nejvíce uživatelů předplatit si službu Premium

Většina z nás se patrně shodne na tom, že reklamy nemáme moc v oblibě. Některá komerční sdělení umí být pořádně otravná, obzvláště pak ve chvíli, kdy danou reklamu vidíme klidně i několikrát denně. V poslední době se v tomto ohledu výrazně proměnil i největší videoserver na světě, YouTube. Ten začal přehrávat uživatelům výrazně více reklam, což řada z nás nese nelibě. Nyní se YouTube rozhodl učinit další kroky, které nás mají u komerčních sdělení udržet co možná nejdéle, přičemž radost z nich bude mít patrně jen málokdo.

Sledování reklam na YouTube bude ještě nepříjemnější

Asi není žádným tajemstvím, že Google chce podobnými kroky přimět co možná největší počet uživatelů k tomu, aby si předplatili jeho službu Premium, kde na reklamy nenarazíte. Zatímco řadu uživatelů se Google snažil k předplatném přesvědčit pomocí benefitů, nyní na to jde z opačné strany – neplatícím uživatelům se pokusí sledování YouTube co nejvíce znepříjemnit. Jeho poslední experiment zahrnuje ukrytí časovače, který indikoval, kolik času zbývá do konce reklamy (nebo do možnosti přeskočení) a znemožnění kliknutí na tlačítko přeskakující reklamu v mobilní aplikaci. Toto tlačítko se objeví ve chvíli, kdy podle Googlu uživatel již viděl dostatečné množství reklamy.

Taktika to sice není nelegální, nicméně vzhledem k tomu, že žádná pořádná alternativa k YouTube v podstatě neexistuje, jedná se přinejmenším o diskutabilní kroky. Obzvláště nepříjemné je to také s ohledem na nedávné zdražení předplatného Premium, které v některých případech podražilo velmi výrazně. V dnešní době, kdy je předplatné vyžadováno i u produktů a služeb, kde bychom to ani nečekali, není tento krok příliš uživatelsky přívětivý. Novinku zatím hlásí jen někteří uživatelé a Google tedy pravděpodobně novou podobu reklam uvolňuje mezi uživatele postupně.