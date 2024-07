Xiaomi Smart Band 9 uniká na prvních obrázcích: poznáte rozdíl?

Internetem koluje první render nové generace populárního fitness náramku Xiaomi Smart Band 9

Design by měl zůstat nezměněn, novinky se týkají především výdrže na baterii a přesnosti senzorů

Kdy dojde k oficiálnímu představení prozatím nevíme, cena by ale měla být podobná předchůdci

Fitness náramek Xiaomi Smart Band patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější nositelnou elektroniku nejen u nás. Ostatně není se co divit – kombinace přesného měření, spousty funkcí, spolehlivosti a relativně nízké ceny jej bez nadsázky předurčuje k tomu, aby z něj byl bestseller. Verze s číslem 8 je na trhu už nějaký ten pátek a není tedy velkým překvapením, že v Číně už pracují na jeho nástupci. Ten se nyní ukázal na prvních renderech, které sdílel uživatel s přezdívkou F1refly na Redditu.

Po vizuální stránce žádné zásadní změny nečekejme

Ze obrázků je patrné, že se Xiaomi k velkým designovým změnám nechystá. Ostatně právě osmička přišla s vizuální proměnou, včetně nového uchycení řemínků, tudíž Xiaomi nejspíše kalkuluje s tím, že na trhu je již dostatek náhradních řemínků různých typů, což by bylo škoda nevyužít. To ovšem neznamená, že by čínský gigant žádné novinky nepřinesl, právě naopak. Jen se většina z nich bude ukrývat uvnitř chystaného fitness náramku.

Spekuluje se například o zvýšení přesnosti pulzního oxymetru o 10 procent, který by měl poskytovat přesnější měření SpO2, Baterie by také měla povyrůst o rovných 25 procent, díky čemuž by náramek měl vydržet na jedno nabití okolo tří týdnů. Obzvláště ve slunečných dnech by měl uživatele potěšit vyšší jas displeje, který by měl být dvojnásobný, tedy rovných 1200 nitů. na výběr by potenciální zákazníci měli mít z pěti různých barev, konkrétně černé, stříbrné, modré, růžové a fialové, přičemž cena by měla zůstat nezměněna a v Evropě by se měla pohybovat okolo 40 eur (cca 1000 Kč s daní).

Uniklé informace je nicméně potřeba brát s rezervou. Stále je možné, že Xiaomi Smart Band 9 nabídne mnohem více vylepšení, včetně těch designových. Kdy se dočkáme oficiálního představení prozatím netušíme, nicméně příchod nového fitness náramku od Xiaomi už dříve potvrdil i známý leaker Digital Chat Station, tudíž bychom se mohli dočkat již brzy. Pokud se už nemůžete dočkat, tak mějte na paměti, že s nejvyšší pravděpodobností se nejprve dočká domovská Čína a do zbytku světa se Smart Band 9 dostane o něco později.