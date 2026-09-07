Xiaomi Smart Band 11: populární náramek dostal tenčí tělo, jasnější displej a delší výdrž

- Oblíbený náramek Xiaomi Smart Band přichází v 11. generaci
- Letošní model se dočkal kompaktnějšího těla a jasnějšího displeje
- Náramek si také výrazně polepšil ve výdrži
Společnost Xiaomi se chystá na konci tohoto měsíce představit novou generaci vlajkových smartphonů řady Xiaomi 18, ještě předtím nám ale servíruje drobný předkrm v podobě jedenácté generace náramku Smart Band. Čerstvá novinka byla představena zatím pouze v Číně, ovšem předpokládáme, že v nezměněné podobě dorazí v příštích měsících dorazí i do zbytku světa.
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Xiaomi Smart Band 11: tenčí, lehčí s jasnějším displejem
Náramek Xiaomi Smart Band 11 pokračuje ve šlépějích svých předchůdců, jeho podoba se oproti minulé generaci příliš nezměnila. Tedy alespoň na první pohled, na ruce už možná nějaké změny pocítíte – náramek je totiž oproti svému předchůdci tenčí (tloušťka činí 9,99 mm) a lehčí (15,58 gramu). Tyto hodnoty platí pro standardní edici s hliníkovým pouzdrem, do prodeje půjdou i varianty z oceli či keramiky. Pouzdro bude nabízeno v několika barevných variantách, vzhled bude možné ozvláštnit i nepřeberným množstvím řemínků.
Zepředu Xiaomi Smart Band 11 reprezentuje stejný 1,72″ AMOLED displej, oproti předchozí generaci byl navýšen jas z 1500 na 2000 nitů. Rámečky okolo displeje se ztenčily na 2 mm, takže celý náramek je o něco užší. Zachována byla voděodolnost 5 ATM, což odpovídá povrchovému plavání. Kromě toho náramek podporuje víc než 150 sportovních režimů, avšak u venkovních aktivit si musí vypomáhat GPS ze spárovaného telefonu, neboť vlastní GPS Smart Band nemá.
Smart Band 11 je nicméně vybaven senzory pro sledování zdraví, umí měřit tep, míru okysličení krve, stres či ženské zdraví. Xiaomi navíc přidává profesionální monitoring spánku (včetně HRV) a jeho AI analýzu. Novinka také potěší o polovinu delší výdrží než předchozí generace, výrobce slibuje až 21 dní na jedno nabití. Operačním systémem je HyperOS 4, náramek lze párovat jak s Androidem, tak s iOS.
Cena a dostupnost
Xiaomi Smart Band 11 lze již nyní předobjednávat v Číně, počáteční cena je stanovena na 289 CNY (asi 900 korun bez DPH), varianta s podporou mobilních NFC plateb přijde na 339 CNY (asi 1 050 korun bez DPH). Za modely z oceli a keramiky zákazník zaplatí 399 CNY (1 250 korun), a dále si bude moci připlatit za prémiové náramky. O globální dostupnosti zatím nemáme žádné informace, více se možná dozvíme koncem tohoto měsíce.