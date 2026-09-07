TOPlist

Xiaomi Smart Band 11: populární náramek dostal tenčí tělo, jasnější displej a delší výdrž

Jakub Karásek
Jakub Karásek 7. 9. 8:45
1
Xiaomi Smart Band 11 na tiskovém snímku
  • Oblíbený náramek Xiaomi Smart Band přichází v 11. generaci
  • Letošní model se dočkal kompaktnějšího těla a jasnějšího displeje
  • Náramek si také výrazně polepšil ve výdrži

Společnost Xiaomi se chystá na konci tohoto měsíce představit novou generaci vlajkových smartphonů řady Xiaomi 18, ještě předtím nám ale servíruje drobný předkrm v podobě jedenácté generace náramku Smart Band. Čerstvá novinka byla představena zatím pouze v Číně, ovšem předpokládáme, že v nezměněné podobě dorazí v příštích měsících dorazí i do zbytku světa.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Xiaomi Smart Band 11: tenčí, lehčí s jasnějším displejem

Náramek Xiaomi Smart Band 11 pokračuje ve šlépějích svých předchůdců, jeho podoba se oproti minulé generaci příliš nezměnila. Tedy alespoň na první pohled, na ruce už možná nějaké změny pocítíte – náramek je totiž oproti svému předchůdci tenčí (tloušťka činí 9,99 mm) a lehčí (15,58 gramu). Tyto hodnoty platí pro standardní edici s hliníkovým pouzdrem, do prodeje půjdou i varianty z oceli či keramiky. Pouzdro bude nabízeno v několika barevných variantách, vzhled bude možné ozvláštnit i nepřeberným množstvím řemínků.

Xiaomi Smart Band 11 s různými náramky

Zepředu Xiaomi Smart Band 11 reprezentuje stejný 1,72″ AMOLED displej, oproti předchozí generaci byl navýšen jas z 1500 na 2000 nitů. Rámečky okolo displeje se ztenčily na 2 mm, takže celý náramek je o něco užší. Zachována byla voděodolnost 5 ATM, což odpovídá povrchovému plavání. Kromě toho náramek podporuje víc než 150 sportovních režimů, avšak u venkovních aktivit si musí vypomáhat GPS ze spárovaného telefonu, neboť vlastní GPS Smart Band nemá.

Xiaomi Smart Band 11 ve více barvách

Smart Band 11 je nicméně vybaven senzory pro sledování zdraví, umí měřit tep, míru okysličení krve, stres či ženské zdraví. Xiaomi navíc přidává profesionální monitoring spánku (včetně HRV) a jeho AI analýzu. Novinka také potěší o polovinu delší výdrží než předchozí generace, výrobce slibuje až 21 dní na jedno nabití. Operačním systémem je HyperOS 4, náramek lze párovat jak s Androidem, tak s iOS.

Cena a dostupnost

Xiaomi Smart Band 11 lze již nyní předobjednávat v Číně, počáteční cena je stanovena na 289 CNY (asi 900 korun bez DPH), varianta s podporou mobilních NFC plateb přijde na 339 CNY (asi 1 050 korun bez DPH). Za modely z oceli a keramiky zákazník zaplatí 399 CNY (1 250 korun), a dále si bude moci připlatit za prémiové náramky. O globální dostupnosti zatím nemáme žádné informace, více se možná dozvíme koncem tohoto měsíce.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Ovladač herní konzole Xbox
Pár hodin měsíčně v ceně, delší čas za příplatek. Microsoft dramaticky omezuje cloudové hraní
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 12:00
0
Love Island 2026
Oneplay v září: dorazí Love Island, SuperStar a slavný film režiséra Nolana
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
1
Chytrý telefon Samsung Galaxy S26
Návrat do pravěku? Databáze odhalila rychlost nabíjení u chystaných modelů Galaxy S27 a S27+
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 7:00
9
Moderátor ve studiu představuje starší automobil před několika kamerami
7 českých YouTube kanálů pro fanoušky aut: od Vaculíka po MenTovu garáž
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš včera 20:00
0

Kapitoly článku