Xiaomi představilo netradiční smartphone. Takový displej nemá žádný jiný konkurent

Společnost Xiaomi se nebojí ve světě smartphonů experimentovat, což je patrné zejména na řadě telefonů Mi Mix. Nově představený bezejmenný koncept není sice tak futuristický jako Xiaomi Mi Mix Alpha, ovšem ani ten se patrně do běžného prodeje nedostane. Jaké jsou jeho hlavní zvláštnosti?

Displej ohnutý přes všechny strany

Xiaomi se chlubí, že jeho nejnovější koncept představuje vůbec první smartphone na světě, který využívá „vodopádového“ displeje na všech čtyřech stranách. Díky tomu nejsou z čelní strany patrné vůbec žádné rámečky, povrch displeje se plynule přelévá do stran, kde do velké míry nahrazuje klasický rámeček. Úhel mezi displejem a boky činí 88°, zobrazovač se tak přelévá téměř do pravého úhlu.

The First Quad-curved Waterfall Display Concept Smartphone

Watch this video on YouTube

Xiaomi tvrdí, že se jedná o současný technologický vrchol, kterého lze se současnými displeji docílit, neboť je velmi obtížné provést čtyřnásobný ohyb skla (při teplotách okolo 800°C) a jeho 3D vlepení na zařízení. Výsledný produkt je pak zapotřebí vyleštit, k čemuž jsou využívány 4 různé leštící nástroje pracující podle 10 různých postupů. Masová výroba pravděpodobně není zatím možná, neboť podle Xiaomi jsou za každým takovým kouskem skla tisíce pokusů.

Žádné porty, žádná tlačítka

Kvůli displeji na všech bocích nebylo možné do telefonu osadit ani mechanická tlačítka, ani žádné porty. Tlačítka nahrazuje dotykový displej na boku, nabíjení je realizováno bezdrátově. Čtečka otisků prstů je schována v displeji, stejně tak je pod jeho plochu integrována i selfie kamera a piezoelektrický reproduktor. Slot na SIM byste také hledali marně, prototyp využívá pouze standardu eSIM.

Jsme zvědaví, zda bude Xiaomi tento koncept posouvat dál, nebo jej vytvořilo pouze jako technologickou ukázku.