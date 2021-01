Xiaomi na černé listině USA: podle Trumpovy administrativy jde o „komunisticko-čínskou armádní společnost“

Přestože současnému prezidentovi USA již v úřadu zbývá necelý týden, neodrazuje ho tato skutečnost od provádění razantních kroků. Tím posledním se zatím stalo zařazení společnosti Xiaomi na černou listinu. Třetího největšího výrobce smartphonů na světě označila Trumpova administrativa jako „Communist Chinese military company“, neboli „komunisticko-čínskou armádní společnost“.

Důsledkem nově vydaného zákazu je především to, že američtí investoři nebudou moct do společnosti investovat a do příštího listopadu jsou povinni se všech svých dosavadních investic do Xiaomi zbavit. Na černou listinu bylo zařazeno i několik dalším firem, mezi nimi například výrobce letadel Comac nebo ropný gigant CNOOC.

Na kontroverzní krok již společnost Xiaomi stihla zareagovat prohlášením, ve kterém odmítá, že by byla vlastněna, propojena nebo řízena čínskou armádou. V úvodu také podotýká, že tam, kde podniká, vždy dodržuje platné zákony a regulace. Vymezuje se proti označení za „komunisticko-čínskou armádní společnost“ a dodává, že provede příslušné kroky k ochraně svých zájmů a akcionářů.

Postižené společnosti nebyly zařazeny na totožný seznam, jako již dříve Huawei. Zatímco ten byl Trumpovou administrativou obviněn z napojení přímo na čínskou vládu, Xiaomi má údajně být spjato s čínskou armádou a tím pro USA představovat bezpečnostní hrozbu.

V praxi to znamená, že například američtí producenti komponentů budou s Xiaomi stále moct obchodovat. Navzdory tomu ale akcie firmy na hongkongské burze poklesly o více než 10 procent. Jestli Xiaomi v budoucnu čekají další podobné zásahy, už bude záviset na nadcházející Bidenově administrativě.