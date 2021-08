Xiaomi Mi Mix 4 rozebráno do posledního šroubku: poddisplejová selfie kamera pod drobnohledem

Čínská společnost Xiaomi nedávno představila svůj vlajkový model s označením Mi Mix 4, který se pyšnil prvotřídním designem, vysokým výkonem a selfie kamerou pod displejem. Neuběhl ani týden a někteří kutilové na YouTube to nemohli vydržet a žhavou novinku od čínského giganta rozebrali do posledního šroubku. Co se ukrývá uvnitř Mi Mix 4?

Tělo smartphonu je vyrobeno z keramiky, přičemž rám je z tenkého kovu. Vnitřek Mi Mix 4 je uspořádán do tří sekcí. V horní nalezneme čipset, paměť, fotoaparáty, 5G antény a základní desku. V prostřední části se nachází baterie, NFC a cívka bezdrátového nabíjení. Ve spodním segmentu najdeme reproduktor, USB-C port a vibrační motorek.

Díru pro poddisplejovou selfie kameru lze v displeji spatřit pouze proti silnému zdroji světla. Jsou zde konkrétně výřezy dva, jeden kruhový se speciálním vzorem pixelů a ještě jeden čtvercový, který tolik světla nepropouští a ve kterém se nachází senzor přiblížení a intenzity okolního světla.

Mimo selfie kamery není konstrukce Xiaomi Mi Mix 4 ničím extra neobvyklým. Uvnitř telefonu se pochopitelně ještě nachází měděné listy pro odvod tepla a čipset je pokrytý teplovodivou pastou. To umožňuje telefonu udržet teplotu pod 40ºC i při hraní náročných her.