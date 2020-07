Xiaomi Mi Band 5 míří na český trh. Vše, co o něm potřebujete vědět

Fitness náramek Xiaomi Mi Band je bez debat jedním z nejpopulárnějších chytrých náramků na trhu. S každou generací se náramek posunuje o kousek kupředu, přičemž snad ve všech případech se dá říci, že nákup nového modelu se majitelům toho stávajícího vyplatí. Stane se Mi Band 5 opět králem levných fitness náramků?

Design prošel mírnou evolucí

Na první pohled se novinka od předchozí generace takřka nezměnila, což ale neznamená, že se od sebe neliší. Nejvýraznější změny nastaly ve dvou ohledech. Prvním z nich je velikost dotykové obrazovky, která oproti předchozím generacím narostla. Xiaomi Mi Band 5 dostal rovnou 1,1″ displej, opět typu AMOLED. Kromě toho novinka navýšila rozlišení na 126 x 294 pixelů a svítivost narostla na 450 nitů. Tohle jsou změny, které vidíme rádi.

Druhou podstatnou změnou je způsob nabíjení. Doposud bylo potřeba tělo Mi Bandu vyjmout ze silikonového řemínku a poté vložit do nabíjecí kolébky. Ta se sice s postupem času zlepšovala, nicméně stále to je poněkud nepraktické. Mi Band 5 přichází z magnetickým nabíjením, takže tělo Mi Bandu už nebudete muset vylupovat s řemínku. Jo, a ještě jedna podstatná věc – rozměry modulu se nezměnily, takže vám budou pasovat starší řemínky z Mi Bandu 3 a Mi Bandu 4.

Funkční výbava doznala změn

Tím podstatným na náramku jsou nicméně funkce. Opět jsou k dispozici dvě verze, jedna s NFC a druhá bez. Verze s NFC má navíc ještě mikrofon pro hlasovou asistentku XiaoAI, což bohužel naznačuje dostupnost pouze v domovské Číně. V kódu se ale údajně ukrývá podpora pro Alexu od Amazonu. Všechny podstatné senzory, jako akcelerometr, gyroskop nebo proximity senzor naštěstí zůstávají na svém místě. Senzor okolního světla ale stále chybí, jas si tedy pořád budete muset regulovat ručně.

Xiaomi Mi Band 4 Xiaomi Mi Band 5 Velikost displeje 0,95 palce 1,1 palce Rozlišení displeje 120 x 240 pixelů, 400 nitů 126 x 294 pixelů, 450 nitů Voděodolnost 50 metrů (5 BAR) 50 metrů (5 BAR) Senzory akcelerometr, gyroskop, senzor srdečního tepu akcelerometr, gyroskop, senzor srdečního tepu, SpO2 Barometr Ne Ano Měření spánku Ano Ano + měření REM fáze Kapacita baterie 110 mAh 125 mAh Výdrž na baterii 20 dní klasická verze: 20 dní

NFC verze: 14 dní PAI fitness skóre Ne Ano Sportovní režimy 7 11 Měřené sporty Běh na pásu, běh venku, jízda na kole, chůze, plavání v bazénu a blíže nespecifikované cvičení Běh na pásu, běh venku, jízda na kole, chůze, plavání v bazénu, volné cvičení, jóga, veslování na trenažéru, zvedání kolen, rotoped GPS Ne (využívá data z telefonu) Ne (využívá data z telefonu)

Pro příznivce stoupání do schodů či vysokohorské turistiky je v Mi Bandu 5 ukrytý barometr, který sleduje převýšení. Senzor srdečního tepu je stále přítomen, ale podle Xiaomi taktéž doznal vylepšení. Na Mi Bandu 5 by měl být až o 50 % přesnější, než tomu bylo u předchozí generace. Toto vylepšení rozhodně vítáme, byť předchozí generace neměly s přesností měření potíže.

Novinkou je detekce abnormalit v srdečním rytmu a výpočet PAI skóre. To zahrnuje věk, pohlaví, klidový tep a sesbíraná data srdečního tepu po dobu 7 dní. Výsledkem je tak přesnější shrnutí vaší týdenní aktivity, než jen počet kroků a ušlé kilometry. Měření spánku je víceméně beze změny, jen přibylo měření REM fáze spánku.

Pro sportovce má pak Mi Band 5 pozitivní zprávu – množství sportovních aktivit opět o něco narostlo. Zatímco předchozí generace se musela spokojit se 6 aktivitami, Mi Band 5 jich nabídne rovnou 11. Jestli vám ve výběru chyběla jóga či cvičení na veslařském trenažéru, jistě budete spokojení.

Mi Band 5 je zase o něco chytřejší

Mi Band 5 můžete stále vzít do bazénu díky voděodolnosti. Přibylo také měření úrovně stresu (skrze dechová cvičení) či sledování menstruačního cyklu, který ocení především ženy, a měření okysličení krve díky senzoru SpO2. Právě poslední funkci dostane globální verze navíc oproti variantě pro Čínu, snad proto, aby se kompenzovala absence NFC.

Asi netřeba zmiňovat, že množství dostupných ciferníků se zase o něco rozrostlo, například o téma inspirované SpongeBobem. Všechny známé funkce, jako upozornění na neaktivitu, notifikace z aplikací a příchozích hovorů, předpověď počasí, ovládání hudby nebo prozvonění telefonu, jsou na svém místě. K tomu přibyla jedna funkce navíc, konkrétně dálkové ovládání fotoaparátu skrze Bluetooth. Natáčení videa bohužel na dálku ovládat nemůžete, tak snad se dočkáme příště.

Výdrž na baterii opět bude špičková

Nabíjení je věc, kterou s Mi Bandem musíte řešit tak dvakrát do měsíce. U novinky s pořadovým číslem 5 je tomu tak znovu, za což si zaslouží pochvalu. Rychlost nabíjení se i přes nový typ konektoru nezměnila a za to si Xiaomi zaslouží pokárat, ale vzhledem k mamutí výdrži to není věc, na které bychom bazírovali.

S 24hodinovým měřením tepu a využíváním náramku skutečně naplno se dostanete na nějakých 20 dní provozu a to je velmi slušné. Kapacita baterie se zvýšila na 125 mAh, což vykompenzuje větší displej s vyšším rozlišením a svítivostí. Větší výdrž je vždy vítaná, slabina to však pro Mi Band 5 rozhodně není.

Cena a dostupnost

Všechny funkce sice zní lákavě, ale pokud nejsou podpořeny tou správnou cenou, tak se jedná jen o další Fitbit. Xiaomi na to šlo se svou cenovou politikou vždy trochu jinak a Mi Band 5 není žádnou výjimkou. V některých českých obchodech je již zahájen předprodej za částku pohybující se okolo 1500 Kč. Ve srovnání s minulými generacemi je to o něco více, nicméně v tuto chvíli nejde o oficiální cenu – na tu si ještě budeme muset počkat.

Naše zdroje nám potvrdily termín dostupnosti náramku Xiaomi Mi Band 5 na českém trhu. Stane se tak v v druhé polovině července. Zajímavé je, že na globálním trhu se náramek bude prodávat pod lehce předělaným název Xiaomi Mi Smart Band 5, zatímco v Číně zůstane jako Mi Band 5.