Xiaomi Mi 10 Pro na prvních fotografiích. 5G i 65W nabíječka potvrzeny

Už příští měsíc bychom se měli dočkat oficiálního představení nové modelové řady Xiaomi Mi 10. Ta bude opět čítat několik modelů, přičemž nejvybavenější z nich by měl nést přídomek Pro, a právě jeho fotografie se nyní dostaly na internet. Úsměvné je, že snímky Xiaomi Mi 10 Pro byly pořízeny druhým telefonem stejného názvu.

Zachycena je na nich modrá barevná varianta včetně prodejní krabičky a nabíječky. Zadní strana Xiaomi Mi 10 Pro vypadá velice podobně jako u Xiaomi Mi Note 10 a i v tomto případě bychom se měli dočkat hlavního fotoaparátu s rozlišením 108 megapixelů, kterému budou sekundovat další tři objektivy.

Selfie kamerka bude umístěna v malém výřezu v levém horním rohu. Z fotografií je rovněž patrné, že displej je na okrajích mírně zaoblený. Potvrzeno je také dříve spekulované 65W nabíjení, díky kterému byste baterii z nuly do plné kapacity měli dobít zhruba do 30 minut, a jisté je také to, že se dočkáme i varianty s podporou 5G sítí.