Xiaomi HyperOS: nový systém pro Xiaomi 14 odhalen, kdy dorazí do Evropy?

Svět se bude muset učit nový název mobilního operačního systému – HyperOS. Právě HyperOS se stane novou grafickou nadstavbou u telefonů Xiaomi, po 13 letech nahradí nadstavbu MIUI. Stejně jako ta, i nové HyperOS bude postaveno na androidovém jádru, uživatelé v Evropě se tak nemusí bát o přístup k oblíbeným aplikacím a službám.

Podle informací, které šéf Xiaomi Lej Ťün sdělil médiím, je HyperOS ve vývoji od roku 2017. Před pár měsíci se objevily první vážně míněné zprávy o tom, že MIUI by mělo být nahrazeno. Tehdy se však spekulovalo o systému MiOS. Teď je to oficiální, ale představený operační systém nese označení HyperOS.

HyperOS je designováno pro širokou paletu zařízení a produktů: od smartphonů, přes produkty chytré domácnosti, až po vozidla. Xiaomi také zmiňuje klíčové slovo ekosystém. Víme, že ten má už nyní velmi solidní, bohužel převážně na domácím čínském trhu, kde je k dostání také větší porce produktů než v Evropě.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0

— Lei Jun (@leijun) October 17, 2023