Xiaomi hlásí další pokrok v robotizaci, jejich umělá ruka se vyrovná té lidské

- Čínský gigant Xiaomi se kromě telefonů a elektromobilů věnuje také vývoji robotů
- Tentokrát hlásí velký úspěch se svou bionickou rukou, která věrně simuluje chování té lidské
- Možné využití a komerční nasazení si prozatím Xiaomi nechává pro sebe
Roboti jsou součástí sci-fi tvorby prakticky od nepaměti. Pokrok v této oblasti se v posledních letech raketově zrychluje, přičemž v současné době probíhá závod o to, kdo jako první nabídne humanoidního robota v rámci běžného komerčního prodeje koncovým zákazníkům. Vyrobit ale umělého člověka není vůbec jednoduchý úkol a výsledky jsou prozatím, mírně řečeno, rozpačité. Xiaomi v tomto ohledu nechce hrát druhé housle a aktivně pracuje na vývoji – nyní oficiálně představilo svou nejnovější bionickou robotickou ruku určenou pro průmyslové využití.
Robotická ruka podobná té lidské
Robotická ruka disponuje 21 stupni pohyblivosti, hybridním pohonem s 26 motory a 1 500 senzory rozmístěnými po celé dlani, přičemž je navržena pro přesnost a všestrannost při řešení reálných výrobních úkolů. Robotickou ruku vyvinula divize Intelligent Manufacturing na základě dat z 1 827 skutečných standardních operačních postupů, které byly shromážděny v testovacím centru pro automobilový průmysl. Tento datový soubor pokrývá více než 70 % typických ručních operací v 16 klíčových fázích výroby automobilů. Ruka využívá hybridní pohonný systém, který je poháněn 26 motory v kombinaci s regulací napětí šlach.
Přístup, který zvolilo Xiaomi, umožňuje přesné řízení síly úchopu a zvyšuje spolehlivost ruky a slibuje také jednoduchou údržbu. Xiaomi rovněž optimalizovalo chladicí systém, aby zajistilo stabilní výkon při průmyslovém využití. Hmatové pokrytí tvoří 1 500 senzorů rozmístěných po celé ruce, přičemž tato senzorová síť s vysokou hustotou umožňuje detailní hmatovou zpětnou vazbu. Cílem je vytvořit co nejpřesnější simulaci chování lidské ruky, kupříkladu z hlediska úchopu, který bývá pro roboty problematický.
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Součástí vývoje bylo vytvoření digitálních modelů skutečných výrobních nástrojů a komponentů za účelem provedení simulací uchopení z různých úhlů. Tyto simulace pomohly ověřit obratnost a spolehlivost bionické ruky při manipulaci s nejrůznějšími průmyslovými předměty, čímž Xiaomi aplikovalo návrh na skutečné výrobní procesy. Zvolené konstrukční řešení usnadňuje průběžné vylepšování a podrobnou analýzu hmatových dat na základě anatomie lidské ruky. Jakým způsobem plánuje Xiaomi tuto technologii komerčně využít, prozatím není jasné.