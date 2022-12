Xiaomi chystá vlastní obdobu Macu mini. Takhle bude vypadat

Xiaomi vnímáme především jako výrobce smartphonů a nositelné elektroniky, ovšem jeho portfolio je výrazně širší – najdeme v něm televizory, koloběžky, rýžovary, čističky vzduchu a hromady dalších zařízení. Čínský gigant vyrábí i počítače, zatím pouze ve formě notebooků, ovšem již brzy bychom se mohli dočkat i stolních PC.

„Mac mini“ podle Číňanů?

Jedna z chystaných novinek bude pravděpodobně vypadat jako Mac mini od Applu. Alespoň to naznačují snímky minipočítače ve dvou barevných variantách: černé a stříbrné. Z obrázků je patrné kovové kvádrové tělo se zaoblenými rohy, které je na boku perforované kvůli větrání. Na přední straně pak vidíme zapínací tlačítko, dvojici USB plné velikosti, port na sluchátka a diodu.

Spekuluje se o tom, že počítač budou pohánět procesory od AMD. Zmíněna je konfigurace se 45wattovým Ryzenem 7 6800H, 16 GB RAM a 512GB úložištěm. V této výbavě má připravovaný stroj přijít na 3 999 CNY (asi 16 tisíc korun s DPH).

Modulární minipočítač

Zatímco počítače této konstrukce bývají obvykle nedobytné, tedy bez možnosti jakéhokoliv upgradu, druhý připravovaný stroj by na tom v této oblasti mohl být o něco lépe. Má se jmenovat Xiaomi Host Mini PC.

Podle fotografií se bude rovněž jednat o počítač drobných rozměrů, avšak pravděpodobně s možností přístupu do útrob. Do bedny se patrně vejde základní deska formátu Mini-ITX a pravděpodobně i nízká dedikovaná grafická karta. Na žádné velké hraní to ale rozhodně nebude, neb integrovaný zdroj prý bude mít výkon pouze 100 wattů.

Na zadní straně se nachází štítek s vyobrazenou klávesovou zkratkou Win + M, což je kombinace, která ve Windows minimalizuje všechna okna. Je však možné, že pro ni Xiaomi připraví nějakou vlastní funkci.

Kdy dojde k představení, zatím nevíme. Xiaomi mělo na minulý týden připravenou premiéru smartphonů řady Xiaomi 13, avšak ta byla na poslední chvíli zrušena.