- Xiaomi dnes představilo nové smartphony řady Xiaomi 18 a také celou řadu nositelného příslušenství
- Vlajkové modely Xiaomi 18 Pro a Pro Max vstupují do prodeje již dnes, úvodní slevy platí do 27. prosince
- Stejně tak si můžete už nyní pořídit hodinky Watch S5, náramek Smart Band 11 a sluchátka Xiaomi Clip
Xiaomi rozšiřuje nabídku na globálním trhu o trojici nových nositelných zařízení. Představilo menší chytré hodinky Watch S5, fitness náramek Smart Band 11 a také bezdrátová sluchátka Xiaomi Clip s netradičním klipovým uchycením. Vedle nich se na evropský trh chystají také vlajkové smartphony Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max. Kolik budou novinky stát?
Xiaomi 18 Pro a Pro Max
Hlavními novinkami jsou vlajkové smartphony Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max. Větší model bude dostupný ve čtyřech barvách Velvet Red, Black, White a Cosmic Blue. Základní konfigurace s 12/256 GB vyjde na 37 999 Kč, vyšší varianta s 512GB úložištěm na 42 499 Kč. Menší Xiaomi 18 Pro se stejnou kapacitou paměti bude stát 33 499 Kč, respektive 37 999 Kč za 512GB provedení. Také zde budou na výběr všechny čtyři barevné varianty.
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Xiaomi 18 Pro a spousta příslušenství: české ceny Smart Band 11, Watch S5 a sluchátek Xiaomi Clip
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Hodinky Xiaomi Watch S5
Chytré hodinky Xiaomi Watch S5 jsou na českém trhu již dostupné, aktuálně dokonce s cenou pod 3,5 tisíce korun. Jde však o pouze velkou, „pánskou“ 46mm variantu. Na tiskové konferenci v Paříži však došlo k představení menší varianty s 41mm ciferníkem. Nabízejí kompaktní pouzdro z nerezové oceli, 1,32″ AMOLED displej s maximálním jasem až 3 000 nitů a baterii s kapacitou 590 mAh. Výrobce slibuje až 14 dní provozu na jedno nabití.
Doporučená maloobchodní cena hodinek činí 5 389 Kč, v rámci zaváděcí nabídky ale klesne na 4 789 Kč. K dispozici bude varianta v černém či stříbrném provedení, v obou případech s látkovým řemínkem.
Smart Band 11
Dostupnější alternativou k hodinkám je chytrý fitness náramek. Xiaomi patří k nejznámějším výrobcům tohoto typu příslušenství, což bude chtít demonstrovat i u nové generace Smart Band 11. Ten nabízí 1,72″ AMOLED displej s jasem až 2 000 nitů, více než 150 sportovních režimů a výdrž až 21 dní. K dispozici bude také varianta s NFC.
Základní provedení v černém, stříbrném či růžovém provedení stojí standardně 1 389 Kč, při zahájení prodeje však bude k mání za 1 289 Kč. Verze s NFC se bude prodávat za 1 689 Kč, na start dostupnosti bude k mání se slevou 100 korun.
Sluchátka Xiaomi Clip
Ani čínskému Xiaomi se nevyhnul trend otevřených sluchátek, které usazujete do prostoru vašeho ucha, nikoliv přímo do zvukovodu. Sadu nového příslušenství tak doplňují také sluchátka Xiaomi Clip. Každé sluchátko váží pouhých 5,5 gramu, otevřená konstrukce sice neumožňuje aktivní potlačení okolního hluku, její výhodou je ale přirozený kontakt s okolím, takže uživatel neztrácí přehled o tom, co se děje kolem něj. O reprodukci se starají 11mm měniče, nechybí podpora Hi-Res Audio Wireless a kodeku LHDC 5.0. Výdrž dosahuje až 9 hodin na jedno nabití a s pouzdrem celkem 38 hodin.
Xiaomi Clip budou dostupná ve čtyřech barevných provedeních: černá (respektive tmavší šedá), bílá, růžová a zlatá. Standardní cena je 3 289 Kč, zaváděcí nabídka ji sníží na 2 989 Kč.