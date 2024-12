Xiaomi 15 Ultra: co všechno víme o chystaném supertelefonu?

Nedávno představené smartphony Xiaomi 15 a 15 Pro se na jaře dočkají ještě vybavenějšího sourozence

Xiaomi 15 Ultra dostane více fotoaparátů a ještě lepší výbavu

Co všechno o chystaném smartphonu víme?

V říjnu představené smartphony Xiaomi 15 a 15 Pro se staly vůbec prvními nositeli nového vlajkového čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Xiaomi tyto top modely zatím prodává pouze v Číně, krátce po Novém roce by se ale měla odehrát jejich globální premiéra. Na začátku příštího roku by navíc mělo dojít k rozšíření řady o další smartphone s ještě lepšími parametry.

Xiaomi 15 Ultra: dva teleobjektivy a podpora satelitní komunikace

Stejně jako v minulých letech Xiaomi chystá vrcholný model s přídomkem Ultra, který by měl opět představovat to nejlepší, co lze s aktuálními technologiemi vyrobit. Existenci modelu Xiaomi 15 Ultra prozrazují nejen internetoví informátoři, ale rovněž různé certifikační agentury, které sem tam prozradí i nějaké prvky výbavy. Poslední záznamy u certifikací MIIT a 3C například prozrazují podporu rychlého 90W nabíjení a satelitní komunikace – ta ale bude pravděpodobně omezena pouze na čínské systémy Beidou a Tiantong.

Podle předchozích spekulací by měl smartphone Xiaomi 15 Ultra oslňovat obrovským kruhovým modulem fotoaparátu na zádech, celkem by se v něm měly nacházet čtyři fotoaparáty:

50Mpx hlavní s 1″ snímačem a optikou o světelnosti f/1.63,

50Mpx širokoúhlý,

50Mpx teleobjektiv s 2× přiblížením,

200Mpx periskopický teleobjektiv s 4,3× přiblížením.

Pro pořizování selfies má být připravena 32Mpx kamerka umístěná do otvoru displeje. Obrazovka má být mírně zakřivená na všech čtyřech stranách, jednat se má o OLED panel s úhlopříčkou 6,73″, rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz.

Xiaomi 15 Ultra by měl stejně jako jeho sourozence pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, slibnou výdrž by pak měl zabezpečit akumulátor s kapacitou 6 000 mAh. Kromě 90W nabíjení kabelem má být podporováno i bezdrátové nabíjení s výkonem 80 wattů. Telefon má jít na trh s operačním systémem HyperOS 2.0 založeným na nejnovějším Androidu 15.

Termín odhalení zatím není znám, hovoří se o premiéře v rámci veletrhu MWC v Barceloně, který se letos odehraje mezi 3. a 6. březnem.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?