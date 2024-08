Xiaomi 15 Pro oslní výdrží. I přes obří baterii má udržet hmotnost i tloušťku na uzdě

Xiaomi chystá novou řadu vlajkových smartphonů Xiaomi 15

Máme detailní informace o vrcholném modelu Xiaomi 15 Pro

Hlavním tahákem má být nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Společnost Qualcomm odhalí 24. října na svém výročním summitu nový vlajkový čipset Snapdragon 8 Gen 4, který si najde cestu do většiny vlajkových smartphonů nové generace. Vůbec prvními telefony, které má tento čip pohánět, mají být Xiaomi 15 a 15 Pro – čínská firma je má v plánu uvést na domácí trh krátce po premiéře nového Snapdragonu. Spolehlivý informátor Digital Chat Station nyní přináší první střípky o vybavenějším modelu Xiaomi 15 Pro.

Xiaomi 15 Pro: akumulátor s kapacitou 6000 mAh

Podle Digital Chat Station se můžeme u Xiaomi 15 Pro těšit na větší výdrž na jedno nabití, kterou zajistí akumulátor s obří kapacitou 6000 mAh. Loňský model Xiaomi 14 Pro přitom disponoval „pouze“ 4880mAh baterií, jedná se tak o skutečně znatelný skok kupředu. Rozměry ani hmotnost se přitom s ohledem na větší akumulátor nijak zvlášť měnit nemají – telefon si má ponechat tloušťku 8,5 mm a s hmotností okolo 220 gramů má být dokonce o něco lehčí než jeho předchůdce.

Xiaomi pravděpodobně použije akumulátory nové generace s vyšší energetickou hustotou, které díky příměsi křemíku umožňují „napumpovat“ do stávajících rozměrů baterií více energie. Akumulátor v Xiaomi 15 Pro by měl podporovat až 90W nabíjení kabelem a 50W nabíjení bezdrátově.

Čtyřikrát zakřivený displej

Co se ostatních parametrů týče, musíme si vystačit se staršími (a možná ne tolik přesnými) spekulacemi. Proslýchá se, že Xiaomi 15 Pro dostane do výbavy 6,74″ OLED displej, který bude jemně zakřivený na všech čtyřech stranách. Obrazovka se má chlubit 2K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a vestavěnou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Xiaomi 15 Pro má dále dostat do výbavy univerzální fotosestavu složenou z:

50Mpx hlavního fotoaparátu s variabilní clonou f/1.4–f/2.5,

50Mpx širokoúhlého fotoaparátu,

50Mpx periskopického fotoaparátu s 5× optickým přiblížením.

Posledním spekulovaným údajem je voděodolnost splňující krytí IP69. Telefon by měl jít na trh s předinstalovaným systémem HyperOS založeným na novém Androidu 15.

Zda se Xiaomi 15 Pro podívá i do světa, v tuto chvíli netušíme. Loňský model zůstal exkluzivní pouze pro Čínu s tím, že Xiaomi do světa vyslalo modely Xiaomi 14 a 14 Ultra.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?