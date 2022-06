Xiaomi 12 Ultra na detailních renderech. Nechybí gigantický fotomodul a logo Leica

Zatímco trojici modelů nejvybavenější řady Xiaomi 12 jsme už mohli vidět před několika měsíci, na tu opravdovou letošní vlajkovou loď v podání čínského výrobce stále čekáme. Xiaomi 12 Ultra vyhlíží nejen fanoušci značky, ale také celá řada technologických nadšenců, která chce vidět prvotřídní fotomobil s puncem německé společnosti Leica.

Na veřejnost se již o chystaném modelu dostalo poměrně dost informací, avšak tentokrát přinesl spolehlivý zdroj Steve Hemmerstoffer hned několik detailních renderů. Zadní straně dominuje fotomodul, který zabírá přibližně jednu třetinu zad a nechybí mu ikonické červené logo Leica. V kruhovém uspořádání se nachází 7 průhledů, přičemž čtyři z nich jsou určeny pro fotoaparáty (včetně periskopického teleobjektivu), zatímco ty zbylé jsou vyhrazeny pro senzory.

V případě hardwarové výbavy bychom se měli dočkat špičkových parametrů, ovšem s jistotou nic říct nelze. Předpokládá se, že Xiaomi 12 Ultra bude do značné míry disponovat stejným hardwarem jako jeho předchůdce, nicméně čipsetem by měl být Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a displej by mohl disponovat rozlišením 1440p s obnovovací frekvencí 120 Hz.

Hemmerstoffer zároveň odhaduje rozměry zařízení na 161,9 × 74,3 × 9,5 milimetrů a hmotnost na 234 gramů. Oficiální představení by mělo nastat už v červenci, ovšem do té doby se pravděpodobně na veřejnosti objeví ještě celá řada informací.