Xiaomi 11T dorazí příští týden. Nabídne ultrarychlé nabíjení a čtyřletou podporu

Příští týden bude velký svátek fanoušků značek Apple a Xiaomi. Zatímco první skupina se v úterý dočká odhalení nových iPhonů, fanoušci čínské firmy dostanou o den později nové smartphony z rodiny Xiaomi 11T. Jeho výrobce již trousí na sociální sítě první střípky, takže si můžeme s předstihem potvrdit první informace.

Čínská firma například potvrdila, že se v příštím týdnu dočkáme minimálně dvou modelů – základního Xiaomi 11T a pokročilejšího Mi 11T Pro. Jejich podrobnou výbavu zatím neznáme, z oficiálních zdrojů však víme, že se minimálně u Pro modelu můžeme těšit na podporu ultrarychlého 120W dobíjení.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W

— Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021