Xbox Game Pass pro PC mění název, přivítejte PC Game Pass

Populární služba Game Pass je jedním z trumfů Microsoftu v oblasti her. Game Pass je dostupný nejen pro konzole Xbox, ale také pro PC, kde nabízí trochu jiné složení her, především ve prospěch náročnějších titulů a strategií. Dlouhou dobu byla služba známá pod krkolomným názvem Xbox Game Pass pro PC.

Tomu je nyní konec. Microsoft na svém twitterovém účtu potvrdil spekulaci o změně názvu. Nyní se služba jmenuje PC Game Pass, což rozhodně dává větší smysl.

We heard a rumor that we’re changing our logo and name. the rumor is true

— PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021