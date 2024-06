Xbox exkluzivity příliš neřeší, čtyři novinky od Microsoftu zamíří ke konkurenci

Exkluzivity podle všeho nejsou hlavní prioritou Microsoftu a jeho konzole Xbox

Na Xbox Games Showcase představila společnost řadu titulů, ani jednou však nepoužila slovo exkluzivní

Také v rozhovoru pro IGN Phil Spencer přiznal, že strategie se mění

Pro řadu hráčů jsou exkluzivity pádným argumentem, proč si koupit tu či onu herní konzoli. Ačkoli většina hráčů exkluzivní tituly příliš neřeší a kupují konzole podle toho, co jim poradí prodejce nebo jaké zařízení mají jejich přátelé, stále se jedná o prestižní záležitost. Šéf Xboxu Phil Spencer potvrdil, že se na další platformy, jako je PlayStation 5 a Nintendo Switch, chystá více vlastních her společnosti Microsoft. Microsoft na začátku roku prozradil, že čtyři exkluzivní hry pro Xbox budou uvedeny na konkurenční platformy, přičemž fanoušky zajímalo, zda půjde pouze o čtyři tituly, nebo jich bude více. Spencer využil příležitosti, aby tuto záhadu objasnil v rozhovoru pro IGN.

Bude mít Xbox v budoucnu ještě nějaké exkluzivity?

„Naším závazkem vůči zákazníkům Xboxu je, že dostanete možnost si hru koupit nebo si ji předplatit a my ji budeme podporovat i na jiných platformách,“ řekl Spencer. „Uvidíte více našich her na více platformách a my to prostě vidíme jako přínos pro značky, které budujeme, a vidíme to i od hráčů, kteří jsou rádi, že mohou hrát.“ Potvrzení dalších her pro konkurenční platformy přichází několik měsíců poté, co Spencer popřel změnu strategie Microsoftu v oblasti exkluzivních her pro Xbox. „Učinili jsme rozhodnutí, že na ostatní konzole přineseme čtyři hry, pouze čtyři hry. Nejedná se o změnu naší základní exkluzivní strategie,“ řekl Spencer v podcastu o Xboxu na začátku tohoto roku.

Společnost Microsoft včera večer během své velké prezentace představila kolekci nových her pro Xbox, z nichž největší překvapení byly hry Doom: The Dark Ages a Gears of War: E-Day. Jedno slovo však Microsoft za celý večer nepoužil, a to exkluzivní. To je něco, čemu se společnost už několik měsíců vyhýbá. Společnost Arkane Lyon, která patří Microsoftu, představila svou hru Blade koncem minulého roku na předávání cen Game Awards a o exkluzivitě pro Xbox nepadla ani zmínka.

Na začátku tohoto roku jsme se také poprvé podívali na novou hru Indiana Jones and the Great Circle od Bethesdy, a přestože byly jako platformy pro uvedení na trh potvrzeny Xbox a PC, o exkluzivitě také nepadla ani zmínka. Microsoft prý zvažuje uvedení Indiana Jonese na PS5 několik měsíců po plánovaném uvedení na Xbox ještě letos. Jak se k exkluzivitám stavíte vy, naši čtenáři? Jsou pro vás důležité, nebo se podle nich nerozhodujete? Dejte nám vědět do komentářů.