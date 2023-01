Xbox Developer Direct přinesl velké překvapení a datum vydání Minecraft Legends i Redfallu

Střílečka Redfall od studia Arkane dorazí 2. května, strategie Minecraft Legends už 18. dubna

Překvapením se stalo oznámení akční hry Hi-Fi Rush, která byla k dispozici už pár hodin po skončení přenosu

Na očekávané vesmírné RPG Starfield se dostane v samostatné prezentaci

Společnost Microsoft odvysílala pilotní epizodu nového videoformátu s názvem Developer_Direct, který herním fanouškům prostřednictvím záběrů z hraní a doprovodného komentáře od vývojářů přibližuje chystané projekty od Bethesdy a Xbox Game Studios. Přibližně 45minutový pořad se zaměřoval především na již oznámené tituly, avšak došlo i na jedno velmi příjemné překvapení v podobě zbrusu nového titulu.

Hi-Fi Rush

Zmíněným oznámením, o němž lidé z Microsoftu s předstihem nemluvili, se stala rytmická střílečka Hi-Fi Rush od japonského studia Tango Gameworks. O existenci projektu sice v náznacích během posledních týdnů hovořila řada novinářů a insiderů, k oficiálnímu představení včetně gameplay záběrů však došlo teprve nyní.

Hi-Fi RUSH | Launch Trailer

Hi-Fi Rush je příběhová akční hra, v níž se hráči chopí postavy jménem Chai, kterou tvůrci popisují jako volnomyšlenkářského flákače s ambicemi stát se rockovou hvězdou. Hratelnost je postavená na rytmickém soubojovém systému, díky němuž lze při správném načasování zasazovat nepřátelům silnější údery. Tomu odpovídá také soundtrack, který čítá známé kapely Nine Inch Nails či The Black Keys.

Xbox překvapil fanoušky nejen samotným oznámením, ale také datem vydání – hra se objevila v digitální distribuci jen několik hodin po skončení přenosu, a to pro PC, Xbox Series X/S a Game Pass.

Redfall

Upírská střílečka Redfall od oceňovaného studia Arkane se podle očekávání pochlubila konkrétním datem vydání, které bylo nastaveno na 2. května pro PC, Xbox Series X/S a Game Pass. Tvůrci zveřejnili prodlouženou ukázku přímo z hraní se zaměřením na úpravu postavy, volný průzkum ostrovního městečka Redfall v Massachusetts či na podlé upíry včetně unikátních bossů, kterým tvůrci říkají Vampire Gods.

Redfall - Official Gameplay Deep Dive

Minecraft Legends

Vývojářské studio Mojang ve spolupráci s týmem Blackbird Interactive se pochlubilo novou porcí záběrů ze hry Minecraft Legends, která v sobě unikátním způsobem kombinuje strategickou a akční hratelnost. V důvěrně známém světě z kostiček se hráči potkají s celou řadou známých i nových postav a tvorů. Hra kromě příběhové kampaně nabídne také multiplayerový režim, v němž se proti sobě postaví dva týmy až po čtyřech hráčích. Cílem je nasbírat dostatek surovin, postavit základnu a porazit soupeře v boji.

Minecraft Legends: Official Gameplay Trailer

Tvůrci kromě vydatné porce záběrů zveřejnili také datum vydání, které bylo nastaveno na 18. dubna. Toho dne hra dorazí pro PC (Steam), Xbox Series S/X, Xbox One, PlayStation 4 a 5, Nintendo Switch a dostupná bude pochopitelné také v rámci předplatného Game Pass.

Forza Motorsport

Ačkoliv fanoušci doufali v konkrétní datum vydání, dočkali se pouze neurčitého časového rámce v podobě roku 2023. Tvůrci ze studia Turn 10 jim to však vyhradili dechberoucí ukázkou, v níž chystané pokračování populární závodní série působí jako opravdový generační skok v realismu, grafickém ztvárnění i ve schopnosti ponořit hráče do dění na trati, stojí na oficiálním webu Xbox Wire. A bude-li mi vycházet z nově zveřejněných záběrů, pak musíme dát tvůrcům za pravdu.

Forza Motorsport - Developer_Direct, presented by Xbox & Bethesda

Hra bude dostupná pro Xbox Series S/X, PC a předplatné Game Pass.

The Elder Scrolls Online: Necrom

ZeniMax Online Studios odtajnilo podrobnosti o letošním rozšíření pro The Elder Scrolls Online s názvem Necrom, v němž se hráči vrátí do zemí Morrowindu, aby se vydali za dobrodružstvím do jeho neprozkoumaných východních oblastí. Nová kapitola rovněž přinese ze strany fanoušků dlouho očekávaný prvek – novou hratelnou třídu Arcanist.

The Elder Scrolls Online: Shadow Over Morrowind - Cinematic Announcement Trailer

The Elder Scrolls Online: Necrom vyjde na PC/Mac a také na konzolích Xbox a PlayStation letos v červnu.

Nadějné vyhlídky

Závěrem se sluší připomenout, že v dohledné, byť dosud neupřesněné době se vlastní prezentace dočká očekáváné vesmírné RPG Starfield a v červnu pak dojde na tradiční velkolepou herní přehlídku Xbox Showcase.