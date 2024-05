Xbox 360 zavírá herní online obchod. Tituly díky tomu pořídíte s obřími slevami

Microsoft oficiálně přestane podporovat stařičkou konzoli Xbox 360

Digitální obchod s hrami uzavře své brány 29. července

Titulů z katalogu zpětné kompatibility se změna netýká

Psal se rok 2005, když se na trhu objevila druhá konzole od Microsoftu z názvem Xbox 360. Ta měla oproti své konkurenci v podobě PlayStationu 3 hned několik výhod, jako bylo dřívější zahájení prodeje, nižší cena či snadnější vývoj her. Po celou dobu své existence si nad svým japonským rivalem konzole držela náskok a definitivě se tak zapsala mezi firmy, se kterými je potřeba na herním trhu počítat. Všechno dobré ale jednou končí, což platí také o podpoře ze strany Microsoftu.

Velký výprodej před uzavřením digitálního obchodu

Vzhledem k jeho stáří gigant z Redmondu ukončuje podporu digitálního obchodu. Jeho brány se oficiálně zavřou 29. července letošního roku, přičemž poté už nebude možné na této stařičké konzoli kupovat hry. Toto ukončení provozu znamená, že řada her, které nebyly zařazeny do programu zpětné kompatibility, již nebudou k dispozici ke koupi. Uzavření obchodu nebude mít žádný vliv na zpětně kompatibilní hry, které lze zakoupit v obchodech na novějších konzolích Xbox One a Xbox Series X/S.

Aby měli hráči možnost starší hry snadno získat a mít je na svých účtech, spolupracuje tým Xboxu s vydavateli na výrazných slevách některých her, přičemž řada titulů je nyní k dispozici doslova za pakatel. Další hry poté přibydou nejprve 18. června a následně 16. července. Seznam zlevněných her najdete níže, společně s výší slevy:

Máte ještě Xbox 360, nebo jste už přesedlali na novější konzole? Dejte nám vědět do komentářů.