WinX HD Video Converter Deluxe: efektivní editace, převod a stahování 4K videa

Kdo někdy pracoval s videem, tak ví, že mezi formáty je velmi snadné se ztratit. Někdy je potřeba zvolit takový, který zachová co nejvyšší možnou kvalitu, jindy je naopak velikost výsledného souboru klíčovým faktorem. A mnohdy je potřeba zvolit kompromis. Občas se také stane, že vám v počítači přistane videosoubor v cizím formátu nebo svůj oblíbený snímek nepřehrajete na domácím kině, protože daný formát nepodporuje.

Formátů podporuje obrovské množství

V těchto chvílích se hodí mít po ruce šikovný převaděč videa, kterým je WinX HD Video Converter Deluxe. Ten zvládne pracovat se vstupním videem v rozlišení HD, nebo 4K ve více než 370 formátech, přičemž převést je zvládne bez zbytečných ztrát do více než 420 formátů.

Snadno si tak poradí s vaším videem z telefonu, tabletu, počítače, tabletu, akční kamery, dronu či zrcadlovky. Z formátů si snadno poradí například s MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, HEVC nebo H.264.





Jak chcete vaše videa převádět, záleží jen na vás. Kupříkladu můžete převést 4K video ve formátu MOV a kodeku HEVC do MP4 a H.264. Představivosti se meze nekladou. Stejně tak umí WinX HD Video Converter Deluxe pomoci v případě, že potřebujete komprimovat velikost videí ve 4K či HD bez ztráty kvality.

Je libo videa rovnou upravovat?

Jen konvertovat videosoubory by nicméně bylo trochu málo, proto WinX HD Video Converter Deluxe obsahuje také jednoduchý editor videí. Úpravy, střih, oříznutí nebo spojení videí není pro WinX HD Video Converter Deluxe žádný problém. Nepotřebujete tak další separátní program, se kterými byste jednodušší úpravy vyřešili.

Přes tisíc služeb, ze kterých můžete stahovat videa

V případě, že nějaké video teprve potřebujete dostat do počítače, i v tomto případě může WinX HD Video Converter Deluxe posloužit. Skrze něj není problém stahovat videa přímo z internetu a to rovnou z těch nejpopulárnějších serverů, jako je YouTube, Vimeo, Facebook nebo dalších. Na výběr máte přes 1 000 serverů s videem, takže potíže se stažením vašeho oblíbeného kousku není sebemenší problém.

WinX HD Video Converter Deluxe nabízí také jednu perličku – možnost vytvářet vlastní koláže. V rámci WinX HD Video Converter Deluxe můžete nahrát vlastní fotografie a vytvořit z nich prezentaci, kterou můžete vhodně doplnit také například o hudební doprovod dle vlastního vkusu. Jakožto náhrada za obstarožní Movie Maker jistě WinX HD Video Converter Deluxe poslouží dobře.

Množství možností, jak videa konvertovat, je sice chvályhodné, nicméně nebylo by to nic platné, pokud by konverze trvala zbytečně dlouhou dobu. WinX HD Video Converter Deluxe se naštěstí pyšní podporou pro grafickou akceleraci celého procesu konverze, díky kterému nejenže neztrácejí konverze svou kvalitu, ale také nabídnou velmi vysokou rychlost celého procesu.

Využijte speciální vánoční slevy

Zkušební verzi WinX HD Video Converter Deluxe můžete na oficiálních stránkách získat zdarma, nicméně placenou licenci můžete pořídit s 50% slevou za cenu 29,95 dolarů (cca 700 korun), kterou tvůrci připravili speciálně na Vánoce.

Pakliže nepotřebujete rovnou celý těžkotonážní WinX HD Video Converter Deluxe, můžete si zdarma stáhnout jednoduchý konvertor z MOV na MP4, případně také samostatný kodek HVEC pro přehrávání 4K/8K videa. WinX HD Video Converter Deluxe je dostupný pro Windows 10 a nižší.

S českým jazykem sice počítat nemůžete, ale pokud rozumíte některému z podporovaných jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, japonština a čínština), nebudete mít s WinX HD Video Converter Deluxe žádný problém.