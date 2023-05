Windows bude ještě lepším místem pro hráče. Microsoft láká na novinku z Xboxu

Asus ROG Ally funguje na Windows 11, což přináší řadu kladů, ale i záporů

Kritika směřuje hlavně k absenci rychlého přerušení hry a možnosti návratu

Řešením má být Quick Resume z Xbox Series X a Series S

Tento týden jsme se dočkali kompletního představení přenosného herního zařízení Asus ROG Ally. Ten přímo konkuruje Steam Decku od Valve. Na akci Asusu byli rovněž zástupci Microsoftu, protože ROG Ally funguje na Windows 11, čímž se dost odlišuje právě od Decku. Microsoft naznačil jednu novinku, která by ve finále mohla potěšit všechny hráče na PC.

Na akci vystoupila Roanne Sones, viceprezidentka pro Microsoft Gaming Devices Ecosystem, která prozradila několik zajímavostí. Díky přenosným herním zařízením, kterých se chystá již několik, dokáže údajně Microsoft na systém Windows nahlížet z jiného pohledu, než je tomu například u klasických notebooků.

Microsoft dropping hints that it’s thinking about bringing Xbox Quick Resume or something similar to Windows. This would be great for PC gamers. Here’s Roanne Soanes, head of Xbox hardware, discussing improving the Windows experience here pic.twitter.com/8eT87PhYoy — Tom Warren (@tomwarren) May 11, 2023

Konkrétně pak naznačila funkci Quick Resume, kterou známe z posledních konzolí Xbox Series X a Series S. Díky ní můžete rovnou skočit zpátky do hry na pozici, kde jste byli naposledy. Zjednodušeně jde o minimalizování her na steroidech. Speciální je tato funkce v tom, že se ukládá stav několika her současně a uložené zůstanou i po restartu konzole. Mezi hrami můžete tak doslova přepínat lusknutím prstu, aniž by se muselo čekat na jejich zapnutí.

Nyní se prý v Microsoftu zaměřují právě na to, jak Quick Resume integrovat do Windows. Obzvlášť ve spojení s přenosnými konzolemi jde o důležitou funkci. Jsou dělané na krátké herní seance, u kterých je důležitá možnost rychlého přerušení. Logicky když se pak ke konzoli po nějaké době vrátíte, tak chcete pokračovat přesně tam, kde jste skončili.

Konkurence v podobě Steam Decku a třeba i Switche od Nintenda to umí téměř bezproblémově. Asus ROG Ally nikoliv a v recenzích za to již byla konzole poměrně kritizována. V budoucnu by tak tento problém mohl být vyřešen, z čehož by profitoval nejen ROG Ally.