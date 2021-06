Windows 11: víme, kdy vyjde finální verze?

Microsoft v minulém týdnu odhalil systém Windows 11 a včera do éteru vypustil první oficiální testovací verzi. Tato verze vypadá výrazně lépe než sestavení, které uniklo z laboratoří Microsoftu před dvěma týdny. Redmondští přislíbili, že „finální“ verze dorazí někdy před letošními Vánoci, ovšem přesné datum sděleno nebylo. Dá se však vyčíst z některých střípků.

Alespoň přibližný termín se dá vyčíst z oficiálního snímku obrazovky, který byl k vidění při odhalení Windows 11. V notifikacích je vidět zpráva od Steve Bathiche ze Surface, který píše, že se nemůže dočkat letošního října. Jistě, Microsoft potřeboval světu ukázat, jak bude vypadat nové notifikační centrum, ovšem předpokládáme, že tato konkrétní zpráva v něm není náhodou a má být jakýmsi hintem.

V oficiálních promo materiálech se také nachází následující snímek obrazovky, u kterého je nastavené datum na 20. října s časem 11 hodin a 11 minut. Opět se může jednat o „náhodné“ datum, ovšem třetí říjnová středa se nemusí jevit jako úplně nereálná. Koneckonců o říjnu hovoří i americký řetězec Walmart.

V měsíci říjnu se tak pravděpodobně dočkáme hotového systému, ovšem možná jen na nových počítačích; Microsoft totiž v minulém týdnu na Twitteru uvedl, že zavádění aktualizace na stávajících zařízeních bude zahájeno až v první polovině roku 2022.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.

— Windows (@Windows) June 25, 2021