Windows 11 používá 400 milionů lidí. Desítky ale zatím nepřekonaly

Windows 11 používá dva roky od uvedení 400 milionů uživatelů

Příští rok by to mohlo být půl miliardy

Windows 10 mají trojnásobně vyšší podíl

Nejpoužívanějším desktopovým operačním systémem jsou v současnosti Windows 10, a to i přesto, že už dva roky je na trhu jeho nástupce. Adopce Windows 11 je z pochopitelných důvodů pomalejší než v případě desítek, přesto Microsoft před nedávnem potichu oslavil kulaté jubileum.

Windows 11 používá 400 milionů uživatelů

Microsoft se čísly oficiálně nepochlubil, namísto něj to učinil server Windows Central odvolávající se na své důvěrné interní zdroje. Podle nich systém Windows 11 běží na více než 400 milionech měsíčně aktivních zařízení, začátkem příštího roku by toto číslo mělo narůst na půl miliardy.

Jedenáctkám trvalo překonání mety 400 milionů dva roky, předchozí Windows 10 přitom stejného milníku dosáhly za pouhý rok. Důvod je jednoznačný – upgrade na desítky ze starších verzí systému byl výrazně jednodušší. Možnost aktualizace na Windows 10 dostaly všechny počítače běžící na Windows 7 nebo 8.1 bez ohledu na hardwarovou výbavu. Rychlé adopci patrně dopomohl i fakt, že bezplatný upgrade byl oficiálně dostupný pouze jeden rok, což uživatele přimělo k tomu, aby povýšení stávajícího systému neodkládali.

U jedenáctek je situace mnohem komplikovanější – Microsoft u novějšího systému zvýšil minimální hardwarové požadavky, čímž spoustu zařízení z možnosti upgradu vyloučil. Nejbolestivější je požadavek na moderní procesor (ideálně vyrobený po roce 2018) s podporou TPM (Trusted Platform Module). Kvůli této komponentě nelze oficiálně Windows 11 na starší zařízení nainstalovat, a to i přesto, že mají dostatek výkonu.

Kdy Windows 11 překonají zastarávající desítky? Možná nikdy

Z tohoto důvodu podíl Windows 11 neroste tak rychle jako v případě desítek, a pravděpodobně bude trvat ještě několik let, než se podíl obou verzí operačních systémů potká na stejné úrovni. Podle analytické společnosti StatCounter aktuálně patří desítkám 71,62 procent ze všech verzí Windows, zatímco u jedenáctek to je pouze 23,64 procent. Zajímavé je, že tento stav se od dubna letošního roku prakticky nemění – ti co chtěli a mohli upgradovat, tak již zřejmě učinili, zbytek buď jedenáctky nechce, anebo nemá podporovaný hardware.

Je docela možné, že Windows 11 svým podílem nepřekonají desítky nikdy, a to z jednoho prostého důvodu – příští rok by měl Microsoft na trh uvést Windows 12, které jedenáctkám část koláče ukousnou.

Drtivá převaha Windows 10 skončí až ve chvíli, kdy uživatelé „vyhodí“ své staré počítače a zakoupí si novější s modernější verzí systému. K tomu je může podprahově nutit i sám Microsoft – za dva roky totiž přestane Windows 10 oficiálně podporovat, což nepochybně doprovodí vyskakujícími okny s upozorněním o potenciálně nebezpečném systému.