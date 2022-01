Widgety ve Windows 11 budou použitelnější. Microsoft je otevře třetím stranám

Jednou z novinek systému Windows 11 jsou widgety, z nichž se Microsoft snaží vytvořit užitečný informační kanál sdružující předpověď počasí, denní zprávy, kalendář, sledování dopravy, ceny akcií atd. Bohužel možnosti uzpůsobení jsou zatím příliš malé a widgetů je příliš málo, což se zřejmě redmondští pokusí v některé z příštích aktualizací napravit.

V tuto chvíli si do okna s widgety můžete připnout pouze zástupce z kolekce, kterou vám Microsoft předpřipravil. Informátor FireCube ale odhalil, že v Redmondu připravují rozhraní pro widgety třetích stran.

Information about third party widgets, publishing widgets and more. Looks like Microsoft is soon going to announce third party widgets officially.#Windows11 pic.twitter.com/ASRD98IMI6

— FireCube (@FireCubeStudios) January 16, 2022