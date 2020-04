WhatsApp reklamám neunikne. V cestě jim ale stále stojí mnoho překážek

Společnost Facebook stále počítá s umístěním reklamních sdělení do komunikační aplikace WhatsApp. Podle nejnovějších informací se tak stane poté, co společnost dokončí aktuální plán na propojení všech svých chatovacích služeb. Na začátku letošního roku se přitom objevila zpráva, že Facebook implementaci reklam do WhatsAppu odložil na neurčito.

O reklamách v oblíbené aplikaci se hovoří už do roku 2018. Dle tehdejších plánů se měly objevit ve funkci Status, která připomíná populární Příběhy z Instagramu. Ani po dvou letech ale ke přidání reklam nedošlo. Facebook si však s touto myšlenkou stále pohrává. Podle tiskového mluvčího Facebooku se totiž jedná o zajímavou příležitost, kterou by v budoucnu rádi prozkoumali.

Propojování na základě telefonních čísel

Další podrobnosti přinesl zpravodajský portál The Information. Podle něj by implementace reklam fungovala na základě shody telefonního čísla mezi účty na Facebooku a WhatsAppu. Díky tomu by se uživatelům měly zobrazovat relevantní reklamní sdělení. Obavy z podobného řešení však panují také přímo mezi vedoucími pracovníky WhatsAppu, podle nichž by lidé mohli začít ve větším měřítku rušit své účty na Facebooku.

Kdy se reklamy ve WhatsAppu objeví zůstává i nadále nejasné. V nejbližší době se tak však nejspíš nestane.