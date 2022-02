WhatsApp pro iOS má novinku, kterou už konkurence dávno umí

Populární kecálek WhatsApp patří mezi nejoblíbenější komunikační aplikace na světě, nicméně to v žádném případě neznamená, že by usnul na vavřínech. Meta, která WhatsApp vlastní, se jej stále snaží vylepšovat, aby byl uživatelský komfort co nejvyšší. Nová aktualizace s pořadovým číslem 22.2.75 přináší novinky především pro ty uživatele, kteří hojně posílají hlasové zprávy.

Pokud vás obtěžovala nutnost setrvat v konkrétním konverzačním vláknu při přehrávání audio zprávy, budete nadšení – nově můžete spustit hlasovou zprávu a přesunout se například do jiné konverzace. Nová funkce doplňuje dříve představené vylepšení nahrávání hlasových zpráv, během kterého lze například zastavit nahrávání a znovu v něm pokračovat později či možnosti poslechnout si audio zprávu před tím, než jí odešlete. Nutno dodat, že konkurenční komunikační platformy, jako například Telegram, už tuhle funkci dávno nabízejí, a to jak ve verzi pro iOS, tak i Android.

V rámci aktualizace 22.2.75 dorazí také řada menších novinek, které reagují na změny v operačním systému iOS 15. Například po obdržení zprávy uvidíte vedle ní na zamykací obrazovce profilový obrázek odesílatele či drobná vylepšení pro režim soustředění, v rámci kterého si můžete nastavit výjimky. Aktualizace WhatsAppu pro iOS s číslem 22.2.75 se již pomalu šíří mezi uživateli.