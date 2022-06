WhatsApp pracuje na vytoužené funkci, která vám umožní napravit své omyly

Nikdo z nás není neomylný a tu a tam se stane, že se při psaní zprávy dopustíme omylu, nebo jej za nás paradoxně napáchá automatická korekce. V případě WhatsAppu to musíte buď spolknout, nebo celou zprávu smazat a případně napsat znovu, což není zrovna ideální, obzvláště pokud se vyžíváte v psaní dlouhých zpráv.

Server WABetaInfo, který sleduje dění okolo populární komunikační aplikace, má pro vás dobrou zprávu – Meta údajně testuje funkci, která umožní upravování odeslaných zpráv. Možnost editace příspěvků byla testována poprvé už v roce 2017, avšak do plnohodnotné verze aplikace se tato vychytávka nedostala. Nyní to však vypadá, že tentokrát dotáhne tvůrce oblíbeného kecálka tuto možnost až do finále.

Editace by měla probíhat skrze podržení prstu na konkrétní zprávě a následné zvolení nabídky se třemi tečkami, pod kterou se bude skrývat volba Upravit. V aktuální verzi úpravy příspěvků není k dispozici náhled do historie úprav, avšak funkce je stále ve vývoji a do finálního nasazení se ještě může objevit. Kdy se novinky dočkáme také ve finální verzi WhatsAppu, to není v tuto chvíli jasné, ovšem doufáme, že se tak stane co nejdříve.