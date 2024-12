WhatsApp chystá skvělou funkci pro všechny, kteří si informace ověřují

WhatsApp chystá užitečnou bezpečnostní novinku

Umožní rychlejší ověřování informací

U přijatých obrázků totiž bude tlačítko, které danou fotku vyhledá pomocí Googlu na webu

Téměř před rokem jsme vás informovali o tom, že WhatsApp přišel se skvělou novinkou, která měla za úkol chránit uživatele před podvodníky tak, že upozorňovala na zprávy s podezřelými nabídkami, nebo na ty obsahující některá klíčová slova, typicky například že jste něco vyhráli.

A Meta to se svými uživateli a jejich bezpečím myslí vážně, a tak se do WhatsAppu chystá další bezpečnostní novinka, která se pro změnu zaměří na pravdivost informací, které se k vám prostřednictvím této oblíbené chatovací aplikace dostávají.

Nebojte, žádná cenzura se nekoná

Avšak nebojte se, že by se Zuckerberg chystal integrovat do WhatsAppu nějakou formu cenzury, která by snad měla číst vaše zprávy a opravovat dezinformace. Jedná se pouze o nové šikovné tlačítko, které se objeví, když vám někdo pošle obrázek, a umožní vám jej vyhledat pomocí Googlu ve vašem webovém prohlížeči.

Funkce je tedy myšlena zejména pro situaci, kdy by vám někdo poslal například nějaký obrázek s poplašnou zprávou a vy byste si chtěli ověřit, jestli daná fotka opravdu zachycuje to, co vám k ní dotyčný napsal. Taky nyní místo toho, abyste museli otevřít nějaký reverzní vyhledávač obrázků a fotku do něj nahrát, bude stačit jen zmáčknout ono nové tlačítko.

Tuto možnost urychlení ověřování informací objevil server WABetaInfo v betaverzi pro Android 2.24.23.13. Meta se však chystá tuto funkci zavést i do webového klienta.

WhatsApp k těmto obrázkům mít přístup nebude

Avšak je také velmi důležité si uvědomit, že operaci nahrání fotografie provádí společnost Google a aplikace WhatsApp nebude mít k obsahu obrázku vybraného pro tento proces přístup. Uživatelé budou o tomto sdílení se společností Google plně informováni prostřednictvím upozornění, v němž budou výslovně popsány zásady, a před pokračováním budou požádáni o souhlas.

Zda nová vychytávka zastaví šiřitele dezinformací, je diskutabilní. Někdo by mohl například namítnout, že tito lidé si informace stejně ověřovat nebudou, ať už s novou funkcí, nebo bez ní. Rozhodně by však mohla ušetřit čas lidem, kteří si informace ověřují, a právě oni novou funkci nejspíše ocení nejvíc.