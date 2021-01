WhasApp odkládá kontroverzní změnu pravidel. Dává více času k jejich pochopení

Oblíbená multiplatformní aplikace WhatsApp má za sebou turbulentní týden, který vyvolala změna podmínek používání obsahující zmínku o sdílení citlivých dat s Facebookem. Tato medializovaná kauza vedla k velkému odlivu uživatelů na konkurenční platformy, přitom k němu vůbec nemuselo dojít; srozumitelný výklad této kontroverzní změny totiž WhatsApp dodal až se zpožděním.

Aby se uživatelé v nových podmínkách lépe zorientovali, dává WhatsApp k jejich nastudování tři měsíce k dobru. Původně měly vzejít v platnost 8. února, nyní provozovatelé této aplikace prodloužili tento termín do 15. května. Pokud uživatel vyjádří s novými podmínkami nesouhlas, nebude moci po tomto datu aplikaci WhatsApp používat. Provozovatelé WhatsAppu patrně využijí čas navíc k tomu, aby vyvrátily dezinformace, které v souvislosti se změnou podmínek vznikly.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021