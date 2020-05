Vzpomínka na Steva Jobse: Apple prý chystá speciální edici svých brýlí

Apple pracuje na speciální edici svých brýlí pro rozšířenou realitu Apple Glass s názvem Steve Jobs Heritage Edition, která by se měla být inspirovat dnes již ikonickými kulatými bezobroučkovými brýlemi jeho zakladatele. Uvedl to známý insider Jon Prosser, který o Apple Glass před pár dny „leaknul“ několik nových zajímavých informací.

Stejné funkce, vyšší cena

Speciální verze brýlí prý bude disponovat stejnými AR funkcemi a technologiemi jako standardní, avšak stát podstatně více. Na tomto místě připomeňme, že Apple Glass se mají podle Prossera prodávat za 499 dolarů (v přepočtu zhruba 12 500 korun).

Jiné zdroje, např. agentura Bloomberg, však to, že by Apple na něčem takovém, jako je produkt nesoucí Jobsovo jméno, mohl vůbec pracovat, zpochybňují. Podle nich právě z úcty k němu a také proto, že jim není jasné, jak by se elektronika nutná pro fungování rozšířené reality vešla do tak tenkého designu.

Cupertinský technologický gigant prý plánuje své první chytré brýle uvést na scénu v posledním čtvrtletí letošního, nebo v prvním kvartálu příštího roku, přičemž na trh by měly vstoupit v posledním čtvrtletí roku 2021, nebo v prvním kvartálu roku následujícího.