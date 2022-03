Vyzkoušeli jsme Xiaomi 12 Pro. Nabije se za 20 minut, skvěle fotí, ale stojí raketu

Xiaomi 12 Pro pohání výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 1 doplněný o pokročilé chlazení

50Mpx fotoaparát umí 8K video, nechybí extrémně rychlé 120W nabíjení

Cena je velice sebevědomá: verze s 12 GB RAM a 256GB úložištěm vyjde na 27 999 Kč

Právě dnes byly na českém trhu spuštěny předobjednávky modelové řady Xiaomi 12, kterou tvoří trio smartphonů – Xiaomi 12X, Xiaomi 12 a nejvybavenější Xiaomi 12 Pro, který už v redakci dva týdny testujeme. Oproti základnímu modelu má větší a kvalitnější displej s maximálním jasem 1 500 nitů, lepší fotoaparáty, rychlejší 120wattové nabíjení a o 100 mAh větší kapacitu baterie.

Design modelů Xiaomi 12 a Xiaomi 12 Pro je identický, základní model má ale menší rozměry a displej s úhlopříčkou 6,28 palce. O ochranu zobrazovače se stará sklo Gorilla Glass Victus, zatímco zadní stranu s matnou povrchovou úpravou pokrývá Gorilla Glass 5. I přes větší rozměry a hmotnost (205 gramů) se v ruce telefon drží pohodlně a díky dobře vyváženému těžišti nemá tendenci přepadávat. Na zadní straně je ale nutné počítat se zhruba 3 mm vystouplým fotomodulem.

Přední straně dominuje rozměrný displej s úhlopříčkou 6,73“, rozlišením 1 440 × 3 200 px a mírným zaoblením na okrajích. Jedná se o velmi kvalitní LPTO AMOLED panel s adaptivní obnovovací frekvencí v rozsahu 1 až 120 Hz, 10bitovou barevnou hloubkou a maximálním jasem 1 500 nitů. O dobrou čitelnost na přímém sluníčku se tak nemusíte bát a kladné body dávám i za barevné podání. Ve spodní části má své místo nová generace ultrasonické čtečky otisků prstů, která reaguje rychle a přesně. Kromě toho lze pro autentifikaci uživatele využít sken obličeje, nicméně ten je pouze 2D, nikoliv 3D.

Stejně jako u základního modelu, i v případě Xiaomi 12 Pro v útrobách najdeme nejnovější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, kterému sekunduje 12 GB RAM a 256 GB vestavěného úložiště. Slot na paměťové karty chybí, nicméně vzhledem ke kapacitě úložiště to nepovažuji za žádný velký problém. Chybí mi ale odolnost vůči vniknutí vody – u telefonu této cenové kategorie to považuji za standard.

Hardwarové parametry Xiaomi 12 Pro Konstrukce Rozměry: 163,6 × 74,6 × 8,16 mm, hmotnost: 205 g, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,73", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/1.9, 48mm, PDAF, 2× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 115˚, selfie kamera: 32 Mpx, 26mm, 0.7µm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 27 990 Kč Kompletní specifikace

Extrémně rychlé 120W nabíjení

Vestavěný akumulátor disponuje kapacitou 4 600 mAh. Kromě extrémně rychlého 120wattového nabíjení přes kabel lze využít i bezdrátového nabíjení standardu Qi. Xiaomi 12 Pro rovněž podporuje 10wattové reverzní dobíjení pro další zařízení. Ve světě bude Xiaomi prodávat speciální kryt, se kterým získáte bezdrátové nabíjení s výkonem 50 wattů, nicméně o jeho dostupnosti na našem trhu prozatím nemáme žádné informace.

Průměrem tří testů jsem telefon skrze dodávanou 120W nabíječku nabil za 21 minut a 42 sekund, což je skvělý výsledek. V nastavení lze ještě aktivovat tzv. režim zvýšené rychlosti, který celý proces ještě zkrátí o zhruba 2 minuty. Už za necelých 10 minut na nabíječce akumulátor hlásil nabití na 50 procent.

Xiaomi v tiskových materiálech uvádí, že novinku dobijete za 18 minut, nicméně mě se na tuto dobu nepodařilo dostat ani jednou. I tak ale Xiaomi 12 Pro patří mezi smartphony s nejrychlejším dobíjením na trhu a je fajn, že 120W adaptér již tvoří součást balení.

Pokud budete telefon aktivně používat a necháte si zapnutou 120Hz obnovovací frekvenci i Always-on obrazovku, počítejte s maximálně jednodenní výdrží. Při snížení obnovovací frekvence a vypnutí pohotovostního displeje se výdrž prodlouží, ale zázraky nečekejte. Díky svižnému nabíjení ale není problém energii zase rychle doplnit.

Fotoaparát(y) a záznam videa

Sestava fotoaparátů na zadní straně se oproti standardnímu Xiaomi 12 liší, i když je vzhled modulu identický. Výrobce u varianty Pro vsadil na trojici snímačů – hlavní s optickou stabilizací obrazu (Sony IMX707), druhý teleobjektiv s autofokusem a 2× optickým přiblížením a třetí širokoúhlý se záběrem 115 stupňů, avšak s fixním fokusem (v obou případech jde o senzor Samsung JN1). Podrobnější hodnocení fotoaparátů si necháme až do připravované recenze, nicméně ze sady přiložených snímků je jasné, že tenhle mobil bude patřit mezi špičku.

Nejen za denního světla je kvalita snímků špičková, ale za výsledky se fotoaparát nemusí stydět ani v šeru a ve tmě, kde přijde vhod velmi dobře fungující noční režim. I „širokáč“ podává skvělé výsledky, ale s ubývajícím světlem je nutné počítat s vyšší mírou šumu. Překvapila mě i barevná kalibrace – mám pocit, že se Xiaomi stejně jako Apple snaží, aby barevné rozdíly mezi fotkami pořízenými všemi třemi fotoaparáty byly co nejmenší. Tak dobré výsledky ohledně kalibrace barev, jaké má v tomto směru iPhone 13 Pro, zatím Xiaomi nepodává, ale i tak jsem byl příjemně překvapen.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Pochválit musím i za portrétový režim, který snese srovnání s tím ze Samsungu Galaxy S22 Ultra či iPhone 13 Pro. Nad displejem v malém výřezu má své místo 32megapixelová selfie kamera (senzor OmniVision OV32b40), byť s fixním fokusem, což je velká škoda.

Video lze nahrávat až v 8K rozlišení při 24 fps, nicméně pouze skrze hlavní fotoaparát. Kvalita mě ale příliš nepřesvědčila. Drtivá většina uživatelů stejně sáhne po 4K, už kvůli možnosti nahrávat skrze všechny tři fotoaparáty. Pozor však pokud zvolíte snímkovací frekvenci 60 fps, protože ztratíte možnost přepínat se během záznamu mezi objektivy – tato možnost se zpřístupní až po přepnutí na 30 fps. Díky integrovaným mikrofonům se zvuk nahrává ve stereu a jeho kvalita je velmi slušná, stejně jako samotná kvalita 4K záznamu.

Cena a dostupnost

Cenovou politiku tentokrát Xiaomi nasadilo hodně odvážnou. Pokud bych měl vybrat největší zápor telefonu, byla by to právě cena, zvláště když novinka nedisponuje voděodolným tělem. Nejvybavenější (a mnou testované) Xiaomi 12 Pro v konfiguraci 12 GB RAM / 256GB úložiště stojí 27 999 Kč. Základní model Xiaomi 12 je k dispozici ve dvou variantách. Levnější s 8/128 GB vyjde na 19 999 Kč, případně máte možnost sáhnout po verzi 12/256 GB za 20 999 Kč. Nejlevnější Xiaomi 12X (8/128 GB) pořídíte za 15 999 Kč. Všechny novinky je možné předobjednat od dnešní 19. hodiny až do 13. dubna. Samotný prodej začne 14. dubna.

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12X se u nás nabízí v šedé, fialové a modré barvě. Jejich majitelé získají až tři měsíce YouTube Premium zdarma a mohou využít bezplatné výměny obrazovky do 6 měsíců (180 dní) od data nákupu.

V rámci předobjednávek k telefonům získáte zajímavé bonusy v podobě chytrých hodinek či sluchátek. Podrobnosti o této akci naleznete v tomto článku.