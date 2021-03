Vyzkoušeli jsme ROG Phone 5 Ultimate: herní exkluzivita za 35 tisíc

Asus před dvěma týdny představil letošní řadu herních smartphonů ROG Phone 5. Klasickou variantu už jsme na SMARTmanii otestovali, a pokud se o ní chcete dozvědět více, odkáži vás na podrobnou recenzi kolegy Petra Uhlíře. Kromě této verze Asus představil ještě speciální edici ROG Phone 5 Ultimate, která má na zadní straně maticový displej a pod kapotou bláznivých 18 GB RAM + 512GB interní úložiště.

Ptáte se, k čemu tak brutálně velkou operační paměť? K ničemu; reálně jde spíše o marketingové lákadlo a demonstraci toho, že v oblasti výkonu je ROG Phone 5 Ultimate zcela bez kompromisů. A jelikož jsem měl možnost jej na pár dní otestovat, zde jsou mé dojmy.

Až na sloní porci operační paměti, černobílý displej na zádech a speciální balení se Ultimate edice od té klasické v ničem jiném neliší a ani AnTuTu benchmark nám při testech neukázal nijak výrazně vyšší hodnoty než základní verze (765 tisíc bodů vs. 737 tisíc bodů).

Originální balení s prvky rozšířené reality

Samotná krabice, ve které se telefon dodává, je hodně originální. Nejenže v ní naleznete externí chladič se dvěma funkčními tlačítky (využijete je při hraní her), svítícím ROG logem a výklopným stojánkem, ale Asus na krabičku natiskl speciální komiks, který využívá prvků rozšířené reality. Jednoduše na něj stačí namířit hledáčkem fotoaparátů a pak už jen sledovat, co se děje na displeji.

Celou animaci doplňuje i vydařený zvukový doprovod, který na vestavěných stereo reproduktorech fantasticky vynikne. Upřímně, za poslední roky jsem v rukou neměl lépe hrající telefon, než je ROG Phone 5.

Chladič v balení rozhodně není jen do počtu. Když jsem v režimu maximálního výkonu dvakrát po sobě spustil testy výkonu v 3DMarku, naměřil jsem na zadní straně teplotu okolo 40 stupňů a na rámu dokonce 43 stupňů; větráček tedy přišel vhod. Při hraní náročnějších 3D her z Google Play se ale záda takto nezahřívala a po větráčku jsem sahat nemusel.

Bílá zadní strana je hodně extravagantní, ale k hernímu telefonu se maximálně hodí. Každému se líbit nemusí, nicméně mně do oka padla a vůbec bych se nezlobil, kdybychom se podobného designu dočkali i u normálních telefonů. Jen těch nápisů by na zádech nemuselo být tolik. Díky matné povrchové úpravě se telefon velmi dobře drží, neklouže a neusazují se na něm otisky prstů.

Zajímavostí je rovněž přítomnost dvou USB-C konektorů na těle. Jeden je klasicky vespod, nicméně pokud smartphone umístíte třeba do gamepadu, zakryjete si jej. Z tohoto důvodu Asus přidal ještě druhý USB-C na levý bok. Druhý konektor je společně se speciálním POGO portem (pro napájení ventilátoru) krytý gumovou záslepkou. Ta bohužel není nijak přichycena k tělu, a i když se v balení nachází ještě jedna náhradní, predikuji jim velmi rychlé ztracení. Mně se ji během několika dnů testování (málem) povedlo ztratit několikrát.

Sekundární zobrazovač na zádech

Specialitou je malý černobílý displej, na kterém lze zobrazovat celou řadu animací navázaných na nejrůznější činnosti (zapnutý displej, zmeškaný hovor, nabíjení, hraní her, příchozí hovor, připojení příslušenství). Každá ze zmíněných akcí nabízí několik druhů stylových animací.

Třešničkou na dortu je možnost nastavit si v aplikaci Armoury Crate vlastní obrázek, který vám software od Asusu stylově „rozhýbe“. Pokud jste hračička, tohle se vám bude líbit. Ostatně svítící logo SMARTmania jsem nikdy dříve na zádech telefonu neměl. Obrázek se navíc otáčí podle toho, jak ROG Phone 5 držíte, což je detail, který potěší.

Umí nabíjet extrémně rychle, ale i šetrně

Zastavím se ještě u nabíjení. To, že je ROG Phone 5 vybavený dvěma akumulátory, které v součtu dají slušných 6000 mAh, už popisoval Petr ve své recenzi, stejně jako přítomnost velmi rychlého 65W nabíjení, díky kterému novinku z nuly na sto nabijete za pouhých 52 minut, což je skvělá hodnota. Nicméně takhle vysoký výkon se z dlouhodobého hlediska na stavu baterie bude podepisovat.

Asus však v nastavení nabízí možnost pomalého nabíjení přes noc nebo v nastavený čas. Dokonce můžete navolit, že chcete mít například v sedm ráno baterii nabitou na 80, 90 či 100 % a software bude přes noc automaticky řídit nabíjecí proces tak, aby byl k akumulátoru co nejšetrnější.

Další zajímavostí je režim tzv. energetického bypassu, který při připojení nabíječky energii přesměruje přímo do telefonu (nikoliv do baterií), což má za následek šetření počtu nabíjecích cyklů.

Není to jen herní telefon, naštěstí…

ASUS ROG Phone 5 Ultimate je zařízení pro velmi úzkou cílovku, nicméně řada uživatelů si jej nepořídí proto, že chce herní telefon, ale z toho důvodu, že chtějí mít v kapse ten nejlepší možný hardware. Upřímně – při hraní Call of Duty, Mortal Kombat, Dead Trigger a dalších titulů na ROG Phone 5 nebo Galaxy S21 (či jakémkoliv jiném vlajkovém modelu) nepoznáte rozdíl. Všechny dnešní high-endové smartphony mají dostatečný výkon na několik let dopředu. A rozdíl mezi 120Hz a 144Hz obrazovkou už také není nijak extrémní.

A pak je tady ještě jeden nešvar, za který ale Asus nemůže. Jde o dostupnost opravdu špičkových herních titulů, protože mám pocit, že to je něco, co v poslední době na Androidu trochu stagnuje, a nabízí se otázka, zda není lepší si koupit podstatně levnější herní konzoli do kapsy, jako je například Nintendo Switch.

Na druhou stranu, ROG Phone 5 Ultimate je zařízením, které rozhodně není nutné kupovat jen kvůli tomu, že se jedná o herní smartphone. On je to totiž i tak špičkový telefon pro normální použití a jsem rád, že mu letos dobré jméno nekazí ani fotoaparát, který byl u předchozích generací o něco slabším článkem. Ostatně podívejte se sami, jak dobře fotí.

Hardwarové parametry Asus ROG Phone 5 Ultimate Systém: Android 11 Rozměry: 173 x 77 x 9,9 mm , Hmotnost: 239 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 18 GB (LPDDR5) , Interní paměť: 512 GB (UFS 3.1) , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,78", Full HD+, 1080 x 2448 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, Sony IMX686, f/1.8, EIS Druhý fotoaparát: 13 Mpx, širokoúhlý, 125°, f/2.4 Třetí fotoaparát: 5 Mpx, makro, f/2.0 , Přední kamera: 24 Mpx, f/2,45 Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 6000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Chápu, že Ultimate edice má být exkluzivním zbožím, i tak je ale její cena 34 990 Kč hodně sebevědomá. Své fanoušky si jistě najde, ale pokud si vystačíte (se zcela dostačujícími) 8 GB RAM a 128GB velikostí úložiště, s klidným svědomím vám doporučím základní verzi ROG Phone 5, která stojí o poznání příjemnějších 21 490 Kč. Příplatek 13 500 Kč za určitou exkluzivitu, unikátní balení, přídavný větráček, obří velikost obou pamětí a druhý displej mi zkrátka přijde hodně.